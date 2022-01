ATP Cup : Tsitsipas a repris en double plutôt qu'en simple

Tsitsipas : "Des années et des années de souffrance"

Cela aurait dû être l’un des chocs de cette phase de poules de l’ATP Cup. Stefanos Tsitsipas contre Hubert Hurkacz. Le n°4 mondial contre le n°9. Mais le Grec, qui s’est fait opérer du coude droit à l’intersaison, a préféré renoncer, ne s’estimant pas assez prêt. Cependant, quelques heures plus tard, il s’est aligné en double avec Michail Pervolarakis,Après le match, le dernier finaliste de Roland-Garros est revenu sur son état de forme en conférence de presse.« Je suis vraiment soulagé de pouvoir à nouveau me sentir bien après des années et des années de souffrance, a reconnu le joueur de 23 ans. L'inquiétude était un peu quelque chose à laquelle je m'attendais, mais ce n'est pas grave. J'essaie juste de protéger mon coude. J’ai utilisé des muscles que je n'avais pas pu utiliser auparavant et cela prend un peu de temps pour entrer dans le rythme et atteindre le niveau que je veux. Si je ne suis pas capable de jouer à 100%, pour moi, il n'y a aucune raison d'aller jouer. (…) Il y avait beaucoup de réflexion derrière cela (déclarer forfait en simple, ndlr) et ça fait un peu mal parce que je veux le meilleur pour l'équipe.» Si tout va bien, Stefanos Tsitsipas affrontera l’Argentin Diego Schwartzman (13eme) lundi pour son prochain match d’ATP Cup. Le Grec espère vivre une saison 2022 aussi belle que celle de 2021, qui l'a vu remporter les tournois de Monte-Carlo et Lyon, et disputer la finale à Acapulco, Barcelone et Roland-Garros.