ATP CUP 2022

Du 1er au 9 janvier à Sydney

Phase de poules

Samedi 1er janvier

Lundi 3 janvier

Mercredi 5 janvier

3- France : 0 victoire, 1 défaite (1 match gagné, 2 matchs perdus, 3 sets gagnés, 5 sets perdus)

Dimanche 2 janvier

France

Rinderknech (FRA)

Humbert (FRA)

Martin/Roger-Vasselin (FRA)

Mardi 4 janvier

France

Rinderknech (FRA)

Humbert (FRA)

Jeudi 6 janvier

France

Rinderknech (FRA)

Humbert (FRA)

Dimanche 2 janvier

Mardi 4 janvier

Jeudi 6 janvier

Samedi 1er janvier

Lundi 3 janvier

Mercredi 5 janvier

2- Serbie : 1 victoire, 0 défaite (2 matchs gagnés, 1 match perdu, 4 sets gagnés, 2 sets perdus)3- Chili : 0 victoire, 1 défaite (0 match gagné, 3 matchs perdus, 1 set gagné, 6 sets perdus)4- Norvège : 0 victoire, 2 défaites (1 match gagné, 5 matchs perdus, 2 sets gagnés, 10 sets perdus)bat Tabilo (CHI) : 6-4, 7-6 (4)bat Garin (CHI) : 6-0, 6-3battent Barrios Vera/Tabilo (CHI) : 7-6 (3), 4-6, 10-7bat Durasovic (NOR) : 6-2, 7-5bat Lajovic (SER) : 6-3, 7-5battent Durasovic/Ruud (NOR) : 7-6 (3), 6-3bat Durasovic (NOR) : 6-3, 6-3bat Ruud (NOR) : 6-4, 7-6 (4)battent Hellum Lilleengen/Petrovic : 6-4, 6-1bat Tabilo (CHI) : 6-4, 3-6, 7-6 (5)Lajovic (SER) - Garin (CHI)Cacic/Sabanov (SER) - Barrios Vera/Tabilo (CHI)Durasovic (NOR) - Tabilo (CHI)Ruud (NOR) - Garin (CHI)Un doubleLajovic (SER) - Carreno Busta (ESP)Krajinovic (SER) - Bautista Agut (ESP)Un double2- Australie : 1 victoire, 0 défaite (2 matchs gagnés, 1 match perdu, 4 sets gagnés, 2 sets perdus)4- Italie : 0 victoire, 1 défaite (1 match gagné, 2 matchs perdus, 2 sets gagnés, 4 sets perdus)bat: 2-6, 7-5, 6-3bat Medvedev (RUS) : 6-7 (5), 7-5, 7-6 (2)battent: 6-4, 6-4bat Purcell (AUS) : 6-1, 6-3bat Berrettini (ITA) : 6-3, 7-6 (4)battent Bolelli/Berrettini (ITA) : 6-3, 7-5Sinner (ITA) -Berrettini (ITA) -Un doubleSafiulin (RUS) - Duckworth (AUS)Medvedev (RUS) - De Minaur (AUS)Un doubleSafiulin (RUS) - Sinner (ITA)Medvedev (RUS) - Berrettini (ITA)Un double- Duckworth (AUS)- De Minaur (AUS)Un double2- Grande-Bretagne : 1 victoire, 0 défaite (2 matchs gagnés, 1 match perdu, 4 sets gagnés, 2 sets perdus)3- Allemagne : 0 victoire, 1 défaite (1 match gagné, 2 matchs perdus, 2 sets gagnés, 4 sets perdus)4- Canada : 0 victoire, 1 défaite (0 match gagné, 3 matchs perdus, 1 set gagné, 6 sets perdus)bat Schnur (CAN) : 6-1, 6-3bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-7 (6), 6-4, 6-4battent Shapovalov/Auger-Aliassime (CAN) : 6-4, 6-4bat Struff (ALL) : 6-1, 6-2bat Norrie (GBR) : 7-6 (2), 6-1battent Krawietz/Zverev (ALL) : 6-3, 6-4Struff (ALL) - Isner (USA)Zverev (ALL) - Fritz (USA)Un doubleShapovalov (CAN) - Evans (GBR)Auger-Aliassime (CAN) - Norrie (GBR)Un doubleEvans (GBR) - Isner (USA)Norrie (GBR) - Fritz (USA)Un doubleStruff (ALL) - Shapovalov (CAN)Zverev (ALL) - Auger-Aliassime (CAN)Un double2- Argentine : 1 victoire, 0 défaite (3 matchs gagnés, 0 match perdu, 6 sets gagnés, 0 set perdu)3- Grèce : 0 victoire, 1 défaite (1 match gagné, 2 matchs perdus, 2 sets gagnés, 5 sets perdus)4- Géorgie 0 victoire, 2 défaite (0 match gagné, 6 matchs perdus, 2 sets gagnés, 12 sets perdus)bat Metreveli (GEO) : 6-1, 6-2bat Basilashvili (GEO) : 6-1, 6-2battent Purtseladze/Tkemaladze (GEO) : 6-1, 6-2bat Pervolakaris (GRE) : 6-1, 6-4bat Thamos (GRE) : 6-1, 6-2battent Hurkacz/Zielinski (POL) : 6-4, 5-7, 10-8bat Bakshi (GEO) : 6-1, 6-1bat Metreveli (GEO) : 6-7 (5), 6-3, 6-1battent Bakshi/Tkemaladze (GEO) : 6-7 (2), 6-2, 10-6bat Pervolakaris (GRE) : 7-6 (5), 6-1Tsitsipas (GRE) - Schwartzman (ARG)Pervolakaris/Tsitsipas (GRE) - Gonzalez/Molteni (ARG)Majchrzak (POL) - Delbonis (ARG)Hurkacz (POL) - Schwartzman (ARG)Un doublePervolakaris (GRE) - Metreveli (GEO)Tsitsipas (GRE) - Basilashvili (GEO)Un double>>> La première équipe de chaque groupe est qualifiée pour les demi-finales, où le premier du groupe A affrontera le premier du groupe D, et le premier du groupe C sera opposé au premier du groupe B.