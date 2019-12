ATP Cup : Simon sera à la fois capitaine et joueur

Gilles Simon sera à la fois sur la chaise et sur le court lors de l'ATP Cup, qui se déroulera du 3 au 12 janvier prochain en Australie. L'actuel 55eme joueur mondial, qui fêtera ses 35 ans ce vendredi, devait être le capitaine de l'équipe de France lors de cette nouvelle compétition par équipes de trois à cinq joueurs (phase de poules à quatre équipes avec deux simples et un double en deux sets gagnants, puis quarts de finale, demies et finale), mais il sera également joueur, puisque c'est lui qui va remplacer Lucas Pouille, touché au coude depuis le mois d'octobre et contraint de zapper toute la tournée australienne. Gilles Simon rejoint donc la sélection Gaël Monfils, Benoit Paire, Nicolas Mahut et Edouard-Roger Vasselin.

Simon comme Dimitrov et Darcis

Simon ne sera pas le seul joueur à être également capitaine lors de cette ATP Cup 2020, puisque ce sera également le cas de Steve Darcis côté belge et Grigor Dimitrov côté bulgare. D'autres pays ont fait le choix d'anciennes gloires pour le poste de capitaine, comme Marat Safin pour la Russie, Tim Henman pour la Grande-Bretagne, Boris Becker pour l'Allemagne ou Lleyton Hewitt pour l'Australie. Rappelons que la France a été placée dans le groupe A, et qu'elle défiera le Chili de Cristian Garin le 4 janvier, la Serbie de Novak Djokovic le 6 et l'Afrique du Sud de Kevin Anderson le 8. En espérant un meilleur résultat que lors de la phase finale de la Coupe Davis en novembre dernier...