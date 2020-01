ATP Cup : Shapovalov lance le Canada

La Belgique démarre fort également

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

PHASE DE GROUPES

Groupe C (à Sydney)

Groupe D (à Perth)

Groupe F (à Brisbane)

Denis Shapovalov est déjà chaud. Vainqueur du tournoi de Stockholm avant de buter sur Novak Djokovic en finale à Bercy ensuite puis de chuter, là aussi sur la dernière marche, devant les Espagnols et Rafael Nadal à l'occasion de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe Davis, à Madrid, le jeune Canadien avait été l'un des héros de la fin de saison. Le numéro 15 mondial est visiblement reparti sur les mêmes bases en 2020.Certes, le leader de l'équipe canadienne a dû s'employer pour laisser à quai son adversaire grec, vendredi à Brisbane (Australie) lors de la 1ere journée de l'ATP Cup (groupe F). Mais une fois de plus, il est sorti vainqueur de ce duel, l'un des plus attendus de ce premier jour, ayant débouché sur une haute lutte et deux jeux décisifs remportés par le moins bien classé des deux joueurs, tous deux incapables de breaker leur adversaire vendredi.Dans le premier, Shapovalov a eu besoin de deux balles de set avant de conclure sur la troisième. Dans le second, la première balle de match a suffi en revanche pour le Canadien dès lors qu'il a pris les commandes, à 3-3. Une victoire capitale pour les Canadiens vainqueurs finalement 3-0 de la Grèce puisque Felix Auger-Aliassime n'avait fait qu'une bouchée dans le premier match de Michail Pervolarakis (6-1, 6-3), avant que, dans un double pour l'honneur uniquement, les deux locomotives du tennis canadiens ne fassent là aussi qu'une bouchée (6-2, 6-3) de l'équipe d'en face (6-2, 6-3).Si Steve Darcis vainqueur en trois sets (6-4, 6-7, 7-5) d'Alexander Cozbinov avait souffert dans le premier match, le onzième mondial a, lui, déroulé face à Radu Albot (6-4, 6-1) lors du match opposant les deux numéros 1. Et là aussi, c'est uniquement pour du beurre que Gille et Vliegen ont ensuite disposé au super tie-break (6-7, 7-6, 11-9) pour permettre aux Belges de l'emporter sans sourciller également.1- Belgique : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 3 matchs gagnés, 0 match perdu)2- Moldavie : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 3 matchs perdus)Grande-BretagneBulgarieBELGIQUE - MOLDAVIE : 3-0bat Cozbinov (MOL) : 6-4, 6-7 (4), 7-5bat Albot (MOL) : 6-4, 6-1battent Albot/Cozbinov (MOL) : 6-7 (5), 7-6 (4), 11-9GRANDE-BRETAGNE - BULGARIENorrie (GBR) - Kuzmanov (BUL)Evans (GBR) - Dimitrov (BUL)Murray/Salisbury (GBR) - Andreev/Lazarov (BUL)RussieItalieEtats-UnisNorvègeETATS-UNIS - NORVEGE : 1-1bat Durasovic (NOR) : 6-2, 6-2bat Isner (USA) : 6-7 (3), 7-6 (10), 7-5Krajicek/Ram (USA) - Durasovic/Ruud (NOR)RUSSIE - ITALIEKhachanov (RUS) - Travaglia (ITA)Medvedev (RUS) - Fognini (ITA)Khachanov/Medvedev (RUS) / Bolelli/Fognini (ITA)1- Canada : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 3 matchs gagnés, 0 match perdu)Allemagne2- Grèce : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 3 matchs perdus)AustralieAllemagneAustralieGRECE -: 0-3bat Pervolarakis (GRE) : 6-1, 6-3bat Tsitsipas (GRE) : 7-6 (6), 7-6 (4)battent Pervolarakis/Tsitsipas (GRE) : 6-2, 6-3ALLEMAGNE - AUSTRALIEStruff (ALL) - Kyrgios (AUS)Zverev (ALL) - de Minaur (AUS)Krawietz/Mies (ALL) - Guccione/Peers (AUS)