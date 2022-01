ATP Cup : Schwartzman dompte Tsitsipas, l'Argentine élimine la Grèce

Schwartzman avait tout prévu

ATP CUP 2022

Du 1er au 9 janvier à Sydney

Phase de poules

Lundi 3 janvier

Lors de la première sortie de son équipe à Sydney, deux jours plus tôt contre la Pologne, le numéro 4 mondial avait préféré difféer son retour en simple et ne disputer que le double. Sans pouvoir pour autant éviter une première défaite à son pays. Lundi, en revanche, il n'a pas hésité à reprendre du service et à se confronter à Diego Schwartzman.Et le dernier mot est revenu à son adversaire, vainqueur en trois sets (6-7, 6-3, 6-3) et près de trois heures de jeu (2h44) du numéro 1 de l'équipe d'en face.Avant que le numéro 13 au classement ne gâche le come-back du finaliste malheureux du dernier Roland-Garros,, 399eme mondial quand Delbonis apparaît, lui, au 44eme rang. A court de rythme, Tsitsipas a baissé de pied tandis que Schartzman, monté en puissance, n'a pas laissé passer la chance de porter l'estocade lorsqu'il a senti son adversaire prenable. Comme il l'avait prévu. « Je savais que c'était son premier match après son opération du coude et que si c'était long, j'avais mes chances », a d'ailleurs reconnu après-coup le bourreau des Grecs ce lundi.2- Pologne : 2 victoires, 0 défaite (5 matchs gagnés, 1 match perdu, 11 sets gagnés, 3 sets perdus)3- Grèce : 0 victoire, 2 défaites (1 match gagné, 5 matchs perdus, 3 sets gagnés, 7 sets perdus)4- Géorgie : 0 victoire, 2 défaite (0 match gagné, 6 matchs perdus, 2 sets gagnés, 12 sets perdus)bat Pervolakaris (GRE) : 7-6 (5), 6-1bat Tsitsipas (GRE) : 6-7 (5), 6-3, 6-3battent Kalovelonis/Tsitsipas (GRE) : 6-3, 4-6, 11-9>>> La première équipe de chaque groupe est qualifiée pour les demi-finales, où le premier du groupe A affrontera le premier du groupe D, et le premier du groupe C sera opposé au premier du groupe B.