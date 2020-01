La lutte d’influence au sein du tennis mondial peut provoquer des situations ubuesques. Alors qu’en novembre dernier, l’ITF et Kosmos ont inauguré la nouvelle version de la Coupe Davis avec le succès de l’Espagne à domicile, l’ATP relance sa compétition par équipes. Huit ans après la fin de la World Team Cup, disputée sur terre battue à Düsseldorf avant Roland-Garros, l’ATP Cup va démarrer ce vendredi dans trois villes australiennes et servira d’épreuve préparatoire à la première levée du Grand Chelem, l’Open d’Australie qui démarre le 20 janvier prochain. En neuf semaines, deux compétitions par équipes relativement similaires auront eu lieu, ce qui peut provoquer un encombrement du calendrier. Si Gerard Piqué, grand ordonnateur de la nouvelle Coupe Davis, s’est dit ouvert à des discussions avec l’ATP, rien n’est encore en vue, surtout que l’homme d’affaires catalan vise une programmation en septembre après l’US Open... la case actuellement prise par Roger Federer et sa Laver Cup.

Shapovalov : « Formidable d'avoir une seule Coupe du Monde de tennis »



Si, à l’issue de la Coupe Davis, Gerard Piqué avait assuré que Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui seront les têtes d’affiche de l’ATP Cup 2020, étaient pour l’organisation d’une seule et unique compétition par équipes, peu de voix de joueurs s’étaient effectivement exprimées en ce sens. Mais c’était jusqu’à la prise de parole du Canadien Denis Shapovalov qui ne trouve rien de logique à la tenue des deux coupes en si peu de temps. « Ce serait formidable d'avoir une seule Coupe du Monde de tennis. Il y a un mois, nous en avons disputé une et là c'est comme si nous devions en disputer une autre, a confié le numéro 15 mondial à la presse australienne. Ce n'est pas logique. Ce serait vraiment bien s'ils se mettaient d'accord pour organiser un seul événement qui deviendrait un tournoi unique et vraiment spécial. » S’il espère un accord permettant plus de cohérence, Denis Shapovalov est dans l’expectative concernant l’ATP Cup. « On va voir ce que ça donne », a-t-il ajouté. C’est sans doute l’attitude qui va primer chez les observateurs du tennis masculin et les comparaisons entre les deux compétitions ne tarderont pas à arriver.