ATP Cup : Nadal s’attend à une rude bataille face à la Serbie

C’est la finale dont tout le monde rêvait. La toute première ATP Cup va se conclure ce dimanche à Sydney par un duel entre l’Espagne de Rafael Nadal et la Serbie de Novak Djokovic. Le numéro 1 et le numéro 2 au classement ATP vont se retrouver sur le court pour leur premier duel en 2020 et, le Majorquin l’assure, ce match ne sera pas évident. « Je vais essayer d’être prêt. Nous savons que ça sera une finale compliquée contre Novak Djojovic. Il aime jouer ici, a confié l’Espagnol à même le court à l’issue de sa victoire face à Alex de Minaur. Il a eu beaucoup de bons résultats et la Serbie est une grande équipe. Ils jouent très bien, donc nous verrons. Nous espérons être prêts. » Mais Rafael Nadal compte sur toute son équipe, notamment sur Roberto Bautista Agut pour faire la différence. « Roberto Bautista Agut a disputé un match fantastique cet après-midi. Nous avons aussi une bonne équipe, assure le numéro 1 mondial. La bataille sera rude, mais nous espérons être prêts pour cela. »