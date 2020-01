ATP Cup : Nadal et Djokovic enchaînent, l'Espagne qualifiée

Thiem et l'Autriche encore battus

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Brisbane)

France : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus)

3- Afrique du Sud : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 3 match gagné, 3 matchs perdus)

FRANCE

Paire (FRA)

Monfils (FRA)

Mahut/Roger-Vasselin (FRA)

FRANCE : 2-1

Paire (FRA) bat Lajovic (SER) : 6-2, 6-7 (6), 6-4

Monfils (FRA) : 6-3, 6-2

Mahut-Roger-Vasselin (FRA)

FRANCE

Simon (FRA)

Paire (FRA)

Mahut/Roger-Vasselin (FRA) -

Groupe B (à Perth)

1- Espagne : 6 points (3 victoires, 0 défaite, 8 matchs gagnés, 0 match perdu) >>> QUALIFIEE

Groupe E (à Sydney)

Trois sur trois., ce mercredi à l'occasion de la dernière journée de la phase de poules, les deux meilleurs joueurs du monde s'offrant ainsi un troisième succès et un nouveau point à leur équipe respective. Lors de la victoire (2-1) de la Serbie, déjà qualifiée, face au Chili, éliminé avant cette ultime rencontre,, au même titre que son coéquipier Dusan Lajovic avait pris le dessus auparavant sur Nicolas Jarry (6-2, 7-6)., très accrocheur, mais le numéro 1 mondial a de nouveau eu le dernier mot et, comme Djokovic, n'a toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi.L'Espagne, auteur d'un parcours sans-faute jusqu'à maintenant avec un Roberto Bautista Agut impressionnant lui aussi (il a balayé mercredi Go Soeda 6-2, 6-4), n'a d'ailleurs perdu aucun match, double compris, dans cette ATP Cup. Vainqueurs en novembre dernier à Madrid de la première phase finale de Coupe Davis dans sa nouvelle formule, les Espagnols ne devraient pas être très loin de la victoire de nouveau, en Australie. L'Autriche et la Pologne, elles, vont faire leurs valises. Les Polonais ont certes sauvé l'honneur mercredi en battant justement les Autrichiens de Dominic Thiem, mais au même titre que leurs adversaires du jour, cette ATP Cup s'arrête là pour eux. Thiem n'en sortira pas grandi.(3-6, 6-4, 7-6).Chili : 0 point (0 victoire, 3 défaites, 2 matchs gagnés, 7 matchs perdus)- CHILI : 2-1bat Jarry (CHI) : 6-7 (3), 6-3, 6-3bat Garin (CHI) : 6-3, 7-5battent: 7-5, 6-2- AFRIQUE DU SUD : 3-0bat Harris (AFS) : 3-6, 7-6 (4), 6-3bat Anderson (AFS) : 7-6 (5), 7-6 (6)battent Klaasen/Roelofse (AFS) : 6-3, 6-2- CHILI : 3-0bat Jarry (CHI) : 6-4, 6-4bat Garin (CHI) : 6-0, 6-3battent Jarry-Garin : 1-6, 6-3, 10-7batbattent: 6-3, 6-7 (5), 10-3- CHILI : 2-1bat Jarry (CHI) : 6-2, 7-6 (1)bat Garin (CHI) : 6-3, 6-3battent Cacic/Troicki (SER) : 6-3, 7-6 (2)- AFRIQUE DU SUD- Harris (AFS)- Anderson (AFS)Klaasen/Roelofse (AFS)Japon : 4 points (2 victoires, 1 défaite, 5 matchs gagnés, 3 matchs perdus)Géorgie : 0 point (0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 5 matchs perdus)Uruguay : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 6 matchs perdus)- URUGUAY : 3-0bat M.Cuevas (URU) : 6-1, 6-3bat P.Cuevas (URU) : 6-0, 6-1battent M.Cuevas/P.Cuevas (URU) : 7-6 (5), 6-4- GEORGIE : 3-0bat Metreveli (GEO) : 6-0, 6-0bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 7-5battent Baksi/Tsivadze (GEO) : 6-3, 6-4- GEORGIE : 3-0bat Metreveli (GEO) : 4-6, 6-3, 6-2bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3battent McLachlan-Matsui (JAP) : 6-2, 6-4- URUGUAY : 3-0bat Roncadelli (URU) : 6-1, 6-2bat P.Cuevas (URU) : 6-2, 6-1battent Behar-Fumeaux (URU) : 6-1, 3-6, 10-3ESPAGNE - JAPON : 2-0 (en cours)bat Soeda (JAP) : 6-2, 6-4bat Nishioka (JAP) : 7-6 (4), 6-4Carreno Busta/Nadal (ESP) - McLachlan-Nishioka (JAP)GEORGIE - URUGUAYMetreveli (GEO) - M.Cuevas (URU)Basilasvili (GEO) - P.Cuevas (URU)Bakshi/Metreveli (GEO) - Behar/P.Cuevas (URU)Autriche : 2 points (1 victoire, 2 défaites, 4 match gagnés, 5 matchs perdus)Argentine : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdus)Pologne : 2 points (1 victoire, 2 défaites, 4 match gagné, 5 matchs perdus)- POLOGNE : 2-1Pella (ARG) bat Majchrzak (POL) : 6-2, 2-6, 6-2bat Schwartzman (ARG) : 4-6, 6-2, 6-3battent Hurkacz/Kubot (POL) : 6-2, 6-4AUTRICHE -: 0-3bat Novak (AUT) : 6-7 (4), 6-4, 6-4bat Thiem (AUT) : 7-6 (2), 2-6, 6-3battent Marach-Melzer (AUT) : 7-6 (4), 6-2- POLOGNE : 2-1bat Zuk (POL) : 7-6 (8), 6-4bat Coric (CRO) : 6-2, 6-2battent Hurkacz-Kubot (POL) : 6-2, 6-1- ARGENTINE : 3-0bat Pella (ARG) : 0-6, 6-4, 6-4bat Schwartzman (ARG) : 6-3, 7-6 (3)battent Gonzalez-Molteni (ARG) : 6-1, 6-4AUTRICHE -: 1-2bat Novak (AUT) : 5-7, 7-6 (3), 6-3bat Thiem (AUT) : 3-6, 6-4, 7-6 (5)battent Hurkacz-Kubot (POL) : 6-7 (3), 6-3, 11-9CROATIE - ARGENTINECilic (CRO) - Pella (ARG)Coric (CRO) - Schwartzman (ARG)Dodig/Mektic (CRO) - Gonzalez/Molteni (ARG)