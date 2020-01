ATP Cup : Monfils forfait, Simon s'auto-sélectionne, Paire promu numéro 1

Quand les Bleus jouent au chamboule-tout. Lors de la deuxième sortie des Français dans cette première ATP Cup, face à la Serbie lundi, Gilles Simon avait assisté depuis son banc à la performance de Benoît Paire (victoire contre Lajovic) et de Gaël Monfils (défaite contre Djokovic). A l'origine, le trio devait conserver les mêmes rôles, ce mercredi contre l'Afrique du Sud dans un match décisif pour l'avenir des Tricolores dans la compétition. Mais le forfait de Monfils, qui traînait une blessure à la main droite depuis plusieurs jours (il s'était présenté avec une poche de glace sur la main en questionaprès sa défaite face au numéro 2 mondial), a rebattu complètement les cartes. Et ce n'est pas Paire qui s'est présenté pour le match des numéros 2 face à Lloyd Harris mais... Simon lui-même, le capitaine français désigné par Monfils n'ayant eu d'autre choix que de s'auto-aligner pour ce premier simple du jour. Le second sera, lui, disputé par Paire, promu numéro 1 d'un jour en l'absence de l'habituel leader.

Simon sur le court et Monfils dans le costume de... capitaine

Monfils aura pourtant un rôle à jouer en tant que... capitaine des Bleus, là aussi pour l'occasion. En tenue de joueur, le 10eme mondial a ainsi pris place sur le banc habituellement occupé par son ami « Gilou » alors que c'était encore l'inverse deux jours plus tôt. Une fonction inattendue pour « La Monf' » qui l'assumera jusqu'au bout de ce France-Afrique du Sud avec en fin de programme un double qui devrait opposer Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin aux Sud-Africains Klaasen et Roelofse. A moins qu'un nouveau coup de tonnerre ne vienne changer encore la donne, et les affiches proposées. A noter que les Bleus doivent s'imposer 3-0 pour faire partie des deux meilleurs deuxièmes et avoir une chance de disputer les quarts de finale. Même un set perdu pourrait sérieusement diminuer les chances des Français. Or, Simon, pour ses débuts dans le tournoi, a perdu la première manche (6-2) contre Harris...