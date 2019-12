ATP Cup : L'impatience est présente chez Nadal et Djokovic

Le début de la saison 2020 du circuit ATP va ressembler à aucun autre. Alors que les joueurs avaient principalement l’habitude de prendre part au tournoi de Doha ou à la Hopman Cup, organisée à Perth, les pointures du circuit masculin ont rendez-vous à partir du 3 janvier en Australie pour l’ATP Cup. Une toute nouvelle compétition par équipes nationales à laquelle prendront part bon nombre de têtes d’affiche mais pas Roger Federer, qui a renoncé pour « raisons personnelles ». Revanchard après la défaite de la Serbie en quarts de finale de la Coupe Davis, Novak Djokovic n’a pas caché sa joie de lancer cette nouvelle compétition en Australie. « Je pense que c’est positif pour notre sport d’avoir une telle innovation lancée dans un pays qui aime le tennis, a déclaré le Serbe dans des propos recueillis par le quotidien The Australian. Ça a un élément d’un tournoi individuel mais c’est combiné avec un concept par équipes et j’adore porter les couleurs de mon pays. J’espère que nous pourrons bénéficier d’un grand soutien et prendre beaucoup de plaisir. » Nadal a hâte de jouer

Peu habitué à démarrer sa saison en Australie aussi tôt dans la saison, n’ayant jamais pris part à la défunte Hopman Cup avec l’Espagne, Rafael Nadal entend rééditer dans l’Hémisphère Sud le parcours victorieux qui a été le sien à Madrid lors de la phase finale de la Coupe Davis. La proximité des deux événements pouvant être un problème au niveau de la forme du Majorquin. « J’espère que nous arrivons en bonne forme. Nous avons cinq jours pour bien nous entraîner avant le début de la compétition, a résumé le natif de Manacor dans des propos recueillis à son arrivée par The Australian. Nous sommes impatients de bien jouer ici lors de l’ATP Cup puis nous aurons une semaine pour nous préparer avant le début de l’Open d’Australie. Nous sommes excités d’être ici et de prendre part à ce grand événement. » Une équipe d’Espagne dont le capitaine sera Francisco Roig, co-entraîneur de Rafael Nadal avec Carlos Moya, qui ne doute pas de la motivation de son protégé. « Rafa est spectaculaire. Il se trouve en très bonne forme, a confié ce dernier au site officiel de l’ATP. Il se sent confiant concernant son jeu et son service l’aide énormément. Je pense que Rafa est en forme et, désormais, la question est de maintenir son niveau de jeu. » Une forme qu’il devra démontrer dès l’entame de compétition et un match face à la Géorgie.