ATP Cup : L'Espagne sans Nadal et Alcaraz ?

L'Espagne pourrait débuter l'année 2022 avec non pas une mais bel et bien deux mauvaises nouvelles. En effet, à l'occasion de l'édition 2022 de l'ATP Cup, qui lancera cette toute nouvelle saison de tennis, les Espagnols pourraient ne pas être en mesure de pouvoir compter sur deux de leurs principales armes, à savoir Rafael Nadal ainsi que Carlos Alcaraz, selon les informations du quotidien espagnol Marca. Un nouveau coup dur pour l'Espagne, tout récemment éliminée dès le premier tour de l'édition 2021 de la Coupe Davis. En ce qui concerne la prochaine édition de l'ATP Cup, elle se déroulera entre les 1er et 9 janvier prochains, du côté de Sidney. S'ils ont visiblement décidé de ne pas évoluer avec leur pays, c'est simplement dû au fait qu'ils souhaitent se concentrer davantage sur l'édition 2022 de l'Open d'Australie, pour laquelle ils ont visiblement bien l'intention d'arriver dans la meilleure forme possible.

Nadal de retour à Abou Dhabi

Et pour cela, ils auraient bien l'intention de se préparer, mais comme bon leur semble et avec leurs propres plans. Rafael Nadal manquerait donc l'événement pour la deuxième année consécutive. L'année dernière, il avait été contraint de renoncer à s'aligner, mais cette fois à la toute dernière minute, en raison de problèmes au niveau de son dos. Cette année, le Majorquin mettrait donc de nouveau de côté cette compétition par équipes et ambitionnerait plutôt d'arriver à 100% pour l'édition 2022 de l'Open d'Australie, qui aura lieu entre les 17 et 30 janvier prochains. Absent depuis de longs mois, Rafael Nadal a toujours en tête d'effectuer son grand retour sur un court de tennis à l'occasion de ce mois de décembre, et plus précisément pour l'exhibition d'Abou Dhabi, programmée entre les 16 et 18 décembre prochains. Lors des demi-finales de cet événement, Nadal devrait affronter le vainqueur du duel qui opposera Andy Murray à Dominic Thiem.