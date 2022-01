ATP Cup : L'Espagne de retour en finale, deux ans après

🇪🇸 Spanish Sensation 🇪🇸@BautistaAgut defeats Hubert Hurkacz 7-6(6), 2-6, 7-6(5) to win the tie and send #TeamSpain into the 2022 #ATPCup final. pic.twitter.com/AeG8IvflkT

Le choc entre Bautista Agut et Hurkacz a tenu toutes ses promesses

Vendredi 7 janvier 2022

Dimanche 9 janvier 2022 à partir de 7h30

Battue par la Serbie (2-1) sur la dernière marche en 2020 lors de la première édition de la compétition,Les simples ont en effet suffi aux Espagnols, vendredi lors de la première demi-finale, pour décrocher son billet pour une nouvelle finale. Premier sur le court, Pablo Carreno Busta a montré la voie à son coéquipier Roberto Bautista Agut, qui avait parfaitement reçu le message de son partenaire et lui a emboîté le pas lors du match entre les numéros 1. Il faut dire que le sort avait réservé un sacré coup de pouce à Carreno Busta, puisqueLe médaillé de bronze des Jeux de Tokyo n'en demandait pas tant, et ilLe second simple, entre Bautista Agut et Hubert Kurkacz a, lui, en revanche, donné lieu à une terrible empoignade. Toutefois, comme dans la première rencontre,qui a vu le Polonais s'offrir un sursis avant le jeu décisif de la dernière manche en sauvant trois balles de match avant de finir par s'avouer vaincu, sur la sixième opportunité en faveur de "RBA". L'Espagne n'aura pas besoin d'attendre le double. Elle devra en revanche patienter jusqu'à samedi pour savoir qui des Russes de Daniil Medvedev ou des Canadiens chers aux jeunes loups Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime elle devra battre en finale dimanche pour inscrire ainsi son nom au palmarès. Et ainsi éviter de revivre la déconvenue d'il y a deux ans face aux Serbes.bat Majchrzak (POL) : 6-2, 6-1bat Hurkacz (POL) : 7-6 (6), 2-6, 7-6 (5)A.Ramos/Martinez (ESP) - Walkow/Zielinski (POL)Shapovalov (CAN) - Safiulin (RUS)Auger-Aliassime (CAN) - Medvedev (RUS)Auger-Aliassime/Shapovalov (CAN) - Medvedev/Safiulin (RUS)