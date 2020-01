Simon maintient l'espoir des Bleus, Paire s'effondre et gâche tout

Paire rattrapé par ses démons

Nadal et Djokovic enchaînent

Thiem et l'Autriche encore battus

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Brisbane)

France : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus)

3- Afrique du Sud : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 3 match gagné, 3 matchs perdus)

FRANCE

Paire (FRA)

Monfils (FRA)

Mahut/Roger-Vasselin (FRA)

FRANCE : 2-1

Paire (FRA) bat Lajovic (SER) : 6-2, 6-7 (6), 6-4

Monfils (FRA) : 6-3, 6-2

Mahut-Roger-Vasselin (FRA)

FRANCE

Simon (FRA)

Paire (FRA)

Mahut/Roger-Vasselin (FRA) -

Groupe B (à Perth)

1- Espagne : 6 points (3 victoires, 0 défaite, 9 matchs gagnés, 0 match perdu) >>> QUALIFIEE

Groupe E (à Sydney)

QUARTS DE FINALE (à Sydney)

Jeudi 9 janvier

Vendredi 10 janvier

En renversant Lloyd Harris (2-6, 6-2, 6-2), mercredi lors du premier simple du match opposant les Bleus à l'Afrique du Sud dans le groupe A, Gilles Simon, contraint de s'auto-sélectionner suite au forfait de Gaël Monfils (présent sur le banc comme capitaine pour driver Simon), avait entretenu l'espoir de la qualification pour les Tricolores. Benoît Paire a tout gâché contre Kevin Anderson dans le second simple et provoqué l'élimination des Tricolores, contraints de s'imposer 3-0 face aux Sud-Africains pour terminer parmi les deux meilleurs deuxièmes avec la Belgique, déjà qualifiée, et conscients que la moindre défaite, dans l'un des deux sets ou lors du double, les renverrait à la maison. Un set perdu en revanche ne remettait rien en cause. Heureusement pour les Bleus et leur capitaine-joueur, balayé dans la première manche par le 99eme mondial. Le temps de se remettre de ces débuts ratés et « Gilou » n'avait plus ensuite laissé que des miettes à son adversaire, perturbé par la belle mécanique du vétéran français. Simon avait fait le métier, c'était tour de Benoît Paire (promu numéro 1) de jouer. Comme son capitaine face à Harris, l'Avignonnais n'avait pas le droit à l'erreur face à un Kevin Anderson retrouvé.Longtemps injouable au service et très inspiré dans le jeu face au géant sud-africain, qui ne donnait pas vraiment l'impression d'être très concerné pendant un set et demi, le 24eme mondial semblait parti pour dérouler face à l'ancien membre du Top 5. Malheureusement pour Gilles Simon et le camp français, Paire, au mental toujours aussi fragile, a été rattrapé par ses démons et a fini par perdre (2-6, 7-6, 7-6, 2h35 de jeu) un match qui lui tendait pourtant les bras. Un gâchis tel que le numéro 2 tricolore promu numéro suite au forfait de Monfils asur le service de son adversaire. Des occasions en or que le vainqueur du dernier tournoi de Marrakech a toutes laissé passer, remettant à chaque fois Anderson en selle. Ce dernier, qui n'en demandait pas tant, est ainsi revenu de 3-5 à 5-5 dans la deuxième manche, puis de... 5-2 à 5-5 dans la dernière. Les deux fois, le set s'est décidé au jeu décisif, les deux fois, le joueur redescendu au 147eme rang mondial a pris le dessus (7-1 et 7-5). Une heure et demi plus tôt, il se voyait pourtant déjà battu. Paire a fait le reste. Et cette fois, le barbu pourrait avoir beaucoup de mal à s'en remettre.Trois sur trois., ce mercredi à l'occasion de la dernière journée de la phase de poules, les deux meilleurs joueurs du monde s'offrant ainsi un troisième succès et un nouveau point à leur équipe respective. Lors de la victoire (2-1) de la Serbie, déjà qualifiée, face au Chili, éliminé avant cette ultime rencontre,, au même titre que son coéquipier Dusan Lajovic avait pris le dessus auparavant sur Nicolas Jarry (6-2, 7-6)., très accrocheur, mais le numéro 1 mondial a de nouveau eu le dernier mot et, comme Djokovic, n'a toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi.L'Espagne, auteur d'un parcours sans-faute jusqu'à maintenant avec un Roberto Bautista Agut impressionnant lui aussi (il a balayé mercredi Go Soeda 6-2, 6-4), n'a d'ailleurs perdu aucun match, double compris, dans cette ATP Cup. Vainqueurs en novembre dernier à Madrid de la première phase finale de Coupe Davis dans sa nouvelle formule, les Espagnols ne devraient pas être très loin de la victoire de nouveau, en Australie. L'Autriche et la Pologne, elles, vont faire leurs valises. Les Polonais ont certes sauvé l'honneur mercredi en battant justement les Autrichiens de Dominic Thiem, mais au même titre que leurs adversaires du jour, cette ATP Cup s'arrête là pour eux. Thiem n'en sortira pas grandi.(3-6, 6-4, 7-6).Chili : 0 point (0 victoire, 3 défaites, 2 matchs gagnés, 7 matchs perdus)- CHILI : 2-1bat Jarry (CHI) : 6-7 (3), 6-3, 6-3bat Garin (CHI) : 6-3, 7-5battent: 7-5, 6-2- AFRIQUE DU SUD : 3-0bat Harris (AFS) : 3-6, 7-6 (4), 6-3bat Anderson (AFS) : 7-6 (5), 7-6 (6)battent Klaasen/Roelofse (AFS) : 6-3, 6-2- CHILI : 3-0bat Jarry (CHI) : 6-4, 6-4bat Garin (CHI) : 6-0, 6-3battent Jarry-Garin : 1-6, 6-3, 10-7batbattent: 6-3, 6-7 (5), 10-3- CHILI : 2-1bat Jarry (CHI) : 6-2, 7-6 (1)bat Garin (CHI) : 6-3, 6-3battent Cacic/Troicki (SER) : 6-3, 7-6 (2)- AFRIQUE DU SUD : 1-0 (en cours)bat Harris (AFS) : 2-6, 6-2, 6-2- Anderson (AFS)Klaasen/Roelofse (AFS)Japon : 4 points (2 victoires, 1 défaite, 5 matchs gagnés, 3 matchs perdus)Géorgie : 0 point (0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 5 matchs perdus)Uruguay : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 6 matchs perdus)- URUGUAY : 3-0bat M.Cuevas (URU) : 6-1, 6-3bat P.Cuevas (URU) : 6-0, 6-1battent M.Cuevas/P.Cuevas (URU) : 7-6 (5), 6-4- GEORGIE : 3-0bat Metreveli (GEO) : 6-0, 6-0bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 7-5battent Baksi/Tsivadze (GEO) : 6-3, 6-4- GEORGIE : 3-0bat Metreveli (GEO) : 4-6, 6-3, 6-2bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3battent McLachlan-Matsui (JAP) : 6-2, 6-4- URUGUAY : 3-0bat Roncadelli (URU) : 6-1, 6-2bat P.Cuevas (URU) : 6-2, 6-1battent Behar-Fumeaux (URU) : 6-1, 3-6, 10-3- JAPON : 3-0bat Soeda (JAP) : 6-2, 6-4bat Nishioka (JAP) : 7-6 (4), 6-4battent McLachlan-Nishioka (JAP) : 7-6, 4-6, 10-6GEORGIE - URUGUAYMetreveli (GEO) - M.Cuevas (URU)Basilasvili (GEO) - P.Cuevas (URU)Bakshi/Metreveli (GEO) - Behar/P.Cuevas (URU)Argentine : 4 points (2 victoires, 1 défaite, 4 matchs gagnés, 4 matchs perdus)Autriche : 2 points (1 victoire, 2 défaites, 4 match gagnés, 5 matchs perdus)Pologne : 2 points (1 victoire, 2 défaites, 4 match gagné, 5 matchs perdus)- POLOGNE : 2-1Pella (ARG) bat Majchrzak (POL) : 6-2, 2-6, 6-2bat Schwartzman (ARG) : 4-6, 6-2, 6-3battent Hurkacz/Kubot (POL) : 6-2, 6-4AUTRICHE -: 0-3bat Novak (AUT) : 6-7 (4), 6-4, 6-4bat Thiem (AUT) : 7-6 (2), 2-6, 6-3battent Marach-Melzer (AUT) : 7-6 (4), 6-2- POLOGNE : 2-1bat Zuk (POL) : 7-6 (8), 6-4bat Coric (CRO) : 6-2, 6-2battent Hurkacz-Kubot (POL) : 6-2, 6-1- ARGENTINE : 3-0bat Pella (ARG) : 0-6, 6-4, 6-4bat Schwartzman (ARG) : 6-3, 7-6 (3)battent Gonzalez-Molteni (ARG) : 6-1, 6-4AUTRICHE -: 1-2bat Novak (AUT) : 5-7, 7-6 (3), 6-3bat Thiem (AUT) : 3-6, 6-4, 7-6 (5)battent Hurkacz-Kubot (POL) : 6-7 (3), 6-3, 11-9CROATIE - ARGENTINE : 0-2 (en cours)bat Cilic (CRO) : 7-6 (1), 6-3bat Coric (CRO) : 6-2, 6-2Dodig/Mektic (CRO) - Gonzalez/Molteni (ARG)Grande-Bretagne - AustralieRussie - ArgentineSerbie - 2eme Meilleur deuxièmeEspagne - Belgique