ATP Cup : Les Bleus corrigés par l'Italie et éliminés

Les Bleus affronteront l'Australie pour du beurre. L'aventure est déjà terminée pour l'équipe de France avant même ce troisième match du premier tour face aux Australiens. Déjà battus par la Russie (2-1) lors de leur première sortie en dépit de l'exploit colossal d'Ugo Humbert face au numéro 2 mondial Daniil Medvedev, les Tricolores ont de nouveau mordu la poussière, mardi à Sydney face à l'Italie (3-0). Une deuxième défaite de trop pour nos représentants, qui n'ont de surcroît pas pesé lourd face à l'Italie de Jannik Sinner et Matteo Berrettini. Le premier avait donné le ton de ce match entre les deux nations qui a tourné à la démonstration des Transalpins en se montrant plus solide (6-3, 7-6) qu'Arthur Rinderknech lors de la première rencontre.

Berrettini et Sinner font le plein en simple puis en double

Berrettini, numéro 7 au classement, a ensuite emboîté le pas de son compatriote et dixième mondial en prenant lui aussi assez aisément le meilleur (6-4, 7-6) face à un Humbert incapable de retrouver le tennis de feu qui lui avait permis de s'offrir Medvedev. A 2-0, la victoire était déjà dans la poche de l'Italie et de ses deux leaders, qui se sont de surcroît permis ensuite de revenir sur le court pour remporter le double (6-3, 6-7, 10-8) et apporter un troisième point à leurs couleurs malgré la belle résistance de Fabrice Martin et Edouard Roger-Vasselin. L'Italie, battue par l'Australie au premier match, peut de nouveau y croire. Pour les Bleus, en revanche, les derniers espoirs de qualification se sont envolés. Inquiétant à quinze jours de l'Open d'Australie.



ATP CUP 2022

Du 1er au 9 janvier à Sydney



Phase de poules



Groupe B

1- Russie : 1 victoire, 0 défaite (2 matchs gagnés, 1 match perdu, 5 sets gagnés, 3 sets perdus)

2- Italie : 1 victoire, 1 défaite (4 matchs gagnés, 2 matchs perdus, 8 sets gagnés, 5 sets perdus)

3- Australie : 1 victoire, 0 défaite (2 matchs gagnés, 1 match perdu, 4 sets gagnés, 2 sets perdus)

4- France : 0 victoire, 2 défaites (1 match gagné, 5 matchs perdus, 4 sets gagnés, 11 sets perdus)



Mardi 4 janvier

Italie - France : 3-0

Sinner (ITA) bat Rinderknech (FRA) : 6-3, 7-6 (3)

Berrettini (ITA) bat Humbert (FRA) : 6-4, 7-6 (6)

Berrettini/Sinner (ITA) battent Martin/Roger-Vasselin (FRA) : 6-3, 6-7 (7), 10-8