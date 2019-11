ATP Cup : Le plateau 2020 intégralement annoncé

L'ATP a communiqué mercredi le plateau pour sa première ATP Cup, qui aura lieu du 3 au 12 janvier en Australie. Il manquait encore six équipes pour compléter le champ des 24 nations présentes, et il s'agira de la Bulgarie, du Chili, de la Pologne, de l'Uruguay, de la Moldavie et de la Norvège. La Bulgarie remplace notamment la Suisse, qui sera donc absente. Roger Federer sera d'ailleurs, théoriquement, le seul absent du top 10.



Le principe de cette compétition, qui lancera la saison 2020, est d'associer pour chaque pays, si possible, les deux meilleurs joueurs au classement ATP. Pour la France, ce sera ainsi normalement Gael Monfils et Lucas Pouille. Sur un principe proche de la nouvelle Coupe Davis (qui se tiendra à Madrid la semaine prochaine), chaque confrontation entre deux pays se jouera sur deux simples et un double. La phase de poules six groupes de quatre - aura lieu sur six jours à Brisbane, Perth et Sydney, puis le Final Eight (quarts, demies et finale) se tiendra à Sydney. La France sera dans le groupe A, avec la Serbie de Novak Djokovic (comme en Coupe Davis), l'Afrique du Sud et un pays restant à déterminer lors du tirage au sort (à piocher dans les six dernières nations qualifiées), à venir dans la nuit de mercredi à jeudi.



GROUPE A - Serbie (Djokovic, Lajovic), Afrique du Sud (Anderson, Harris), France (Monfils, Pouille), équipe à déterminer.

GROUPE B - Espagne (Nadal, Bautista Agut), Japon (Nishikori, Nishioka), Géorgie (Basilashvili, Metreveli), équipe à déterminer.

GROUPE C - Belgique (Goffin, Darcis), Grande-Bretagne (Murray, Evans), deux équipes à déterminer.

GROUPE D - Russie (Medvedev, Khachanov), Italie (Berrettini, Fognini), Etats-Unis (Isner, Fritz), équipe à déterminer.

GROUPE E - Autriche (Thiem, Novak), Croatie (Coric, Cilic), Argentine (Schwartzman, Pella), équipe à déterminer.

GROUPE F - Allemagne (Zverev, Struff), Grèce (Tsitsipas, Pervolarakis), Canada (Shapovalov, Auger-Aliassime), Australie (De Minaur, Kyrgios).