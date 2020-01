ATP Cup : Le nouveau coup de gueule de Gilles Simon

Il ne fallait pas l'inviter ! Ou ne pas le laisser revenir. De retour sur les réseaux sociaux, en fin d'année, Gilles Simon a déjà ressorti le bazooka. Fâché de voir la durée de l'échauffement diminuée cette saison (visiblement à quatre minutes, à l'entendre), avant de perdre encore une minute également l'année prochaine (l'échauffement sera alors de trois minutes, toujours à en croire le Tricolore), le Niçois pas vraiment connu pour son discours langue de bois ne s'est pas gêné pour pousser un nouveau coup de gueule.

"Toutes les idées foireuses vont passer où on stoppe l'hémorragie"

« Quatre minutes d'échauffement en 2020. Trois minutes d'échauffement en 2021. Toutes les idées foireuses vont passer où on stoppe l'hémorragie », fulmine le vétéran français, 35 ans depuis le 27 décembre dernier. Un anniversaire qu'il avait évoqué avec beaucoup de dérision sur Twitter le jour-même. « Ca y est. Je peux jouer en + de 35 », s'était amusé Simon, trois smileys morts de rires évocateurs joints à son message. En attendant, Simon étrennera d'abord son costume de capitaine de l'équipe de France, samedi face au Chili à Brisbane, premier rendez-vous des Bleus lors de cette première édition de l'ATP Cup (3 au 12 janvier).

Ça y est. Je peux jouer en + de 35 😄😄😄

— Gilles SIMON (@GillesSimon84) December 27, 2019

Simon, capitaine-joueur des Bleus

4mn d’échauffement en 2020.

3mn d’échauffement en 2021.

Toutes les idées foireuses vont passer ou on stoppe l’hémorragie ?

— Gilles SIMON (@GillesSimon84) January 2, 2020

Contrairement à ce qu'il pensait, « Gilou » ne sera pas seulement capitaine, mais capitaine-joueur. Pour remplacer Lucas Pouille, finalement forfait, le 55eme mondial n'a eu d'autre possibilité que de s'auto-sélectionner, le réglement de l'épreuve n'autorisant pas de changement. A noter que c'est Gaël Monfils qui avait nommé Simon capitaine. En vertu d'une autre particularité de l'ATP Cup : c'est en effet le numéro 1 de chaque pays qualifié qui désigne lui-même le capitaine de l'équipe. « La Monf' » n'aurait d'ailleurs pas hésité un seul instant au moment de trancher et de confier la casquette à celui avec qui il faisait chambre commune à l'INSEP et qui débutera sa saison à l'occasion du tournoi d'Adelaïde, qui se déroulera du 12 au 18 janvier prochain. Pile au lendemain de cette première ATP Cup qui pourrait couronner « Captain Gilou » et sa bande.