ATP Cup : Le Japon va devoir composer sans Nishikori

Absent des courts depuis l’US Open, Kei Nishikori ne fera pas son retour sur le circuit ATP dès le début de l’année 2020. Le numéro 13 mondial a, en effet, annoncé son forfait pour la toute première édition de l’ATP Cup, qui démarre le 3 janvier prochain en Australie. En raison d’une blessure persistante à un coude, qui l’empêche de jouer depuis le mois d’août dernier, le Japonais ne défendra pas les couleurs de son pays, comme lors de la phase finale de la Coupe Davis, à Madrid en novembre dernier. Opéré en octobre dernier, Kei Nishikori n’est pas encore certain d’être prêt à temps pour la première levée du Grand Chelem, l’Open d’Australie qui démarre le 20 janvier. « Aujourd'hui avec mon équipe, nous avons pris cette décision car je ne suis pas encore prêt à 100% pour concourir au plus haut niveau », a confié le Japonais dans un communiqué

Nishioka en renfort pour le Japon

Après le choix de Roger Federer de ne pas prendre part à la compétition pour « raisons personnelles », qui a provoqué l’absence de l’équipe de Suisse, et le forfait annoncé récemment d’Andy Murray pour la Grande-Bretagne, qui fera aussi l’impasse sur l’Open d’Australie, le forfait de Kei Nishikori est un troisième coup dur pour l’ATP et le lancement de sa nouvelle compétition par équipes nationales. L’instance dirigeante du tennis professionnel masculin pourra tout de même compter sur Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pour l’équipe du Japon, il s’agit du deuxième forfait après celui de Yasutaka Uchiyama, remplacé par Toshihide Matsui. Kei Nishikori sera, pour sa part, remplacé par Yoshihito Nishioka au sein du groupe japonais qui affrontera l’Espagne, la Géorgie et l’Uruguay dans le groupe B, basé à Perth.