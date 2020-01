ATP Cup : Le Japon et la Croatie enchaînent, l'Afrique du Sud se réveille

Le Japon et la Croatie enchaînent

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Brisbane)

France : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 2 matchs gagnés, 1 match perdu)

3- Afrique du Sud : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 3 match gagné, 3 matchs perdus)

FRANCE

Paire (FRA)

Monfils (FRA)

Groupe B (à Perth)

Groupe E (à Sydney)

Les Français sont prévenus. Qu'ils l'emportent ou pas face à la Serbie ce lundi, leur troisième et dernier match du premier tour, mercredi face à l'Afrique du Sud, sera tout sauf une formalité.que les Bleus avaient eux aussi croqué (mais 2-1 seulement) pour leur entrée dans la compétition. Kevin Anderson le premier a prouvé que sa longue absence ne lui avait rien fait perdre de son talent. Passé tout près de l'exploit deux jours plus tôt contre Novak Djokovic (défaite en deux jeux décisifs), l'ancien membre du Top 5 aujourd'hui 91eme mondial a pulvérisé (6-0, 6-3) le numéro 33 à l'ATP Christian Garin. Un peu plus tôt, son coéquipier Lloyd Harris avait, dominé, certes moins facilement Nicolas Jarry (6-4, 6-4). Cela a ensuite été au tour du double sud-africain, composé de Klaasen et Roelofse de prendre le dessus sur la paire chilienne au super tie-break (1-6, 6-3, 10-7) et voilà cette équipe de l'Afrique du Sud complètement relancée. Les Chiliens, eux, peuvent déjà faire leurs valises.Dans l'avion, ils croiseront peut-être les Polonais et les Géorgiens, eux aussi déjà éliminés., face respectivement à la Géorgie et à la Pologne. Si dans le premier match des Japonais, Go Soeda a fait respecter la hiérarchie face à Aleksandre Metreveli (679eme) malgré la perte du premier set (4-6, 6-3, 6-2),Mercredi, le 73eme dans la hiérarchie se frottera à Rafael Nadal. Marin Cilic n'a pas connu la même désillusion que Basilashvili, dans le deuxième match entre son équipe et la Pologne. Toutefois,dans le jeu décisif interminable (10-8) de la première manche. Méconnaissable,et il a fallu une autre démonstration (6-2, 6-1), de la part du tandem Dodig-Mektic aux dépens de ce même Hurkacz, associé à Kubot, pour éviter sa première défaite dans cette ATP Cup à la Croatie. Comme le Japon, les Croates poursuivent donc leur sans-faute.Chili : 0 point (0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 5 matchs perdus)- CHILI : 3-0bat Jarry (CHI) : 6-4, 6-4bat Garin (CHI) : 6-0, 6-3battent Jarry-Garin : 1-6, 6-3, 10-7SERBIE -Lajovic (SER) -Djokovic (SER) -Match de doubleEspagne : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 3 matchs gagnés, 0 match perdu)Uruguay : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 3 matchs perdus)Géorgie : 0 point (0 victoire, 2 défaites, 0 match gagné, 5 matchs perdus)- GEORGIE : 2-0bat Metreveli (GEO) : 4-6, 6-3, 6-2bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3McLachlan-Matsui (JAP) - Bakshi-Tsivadze (GEO)ESPAGNE - URUGUAYBautista Agut (ESP) - M.Cuevas (URU)Nadal (ESP) - P.Cuevas (URU)Match de doubleArgentine : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 2 matchs gagnés, 1 match perdu)Autriche : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 3 matchs perdus)Pologne : 0 point (0 victoire, 2 défaites, 2 match gagné, 4 matchs perdus)- POLOGNE : 2-1bat Zuk (POL) : 7-6 (8), 6-4bat Coric (CRO) : 6-2, 6-2battent Hurkacz-Kubot (POL) : 6-2, 6-1AUTRICHE - ARGENTINENovak (AUT) - Pella (ARG)Thiem (AUT) - Schwartzman (ARG)Match de double