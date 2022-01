ATP Cup : Le Canada sacré après sa victoire contre l'Espagne

L'ATP Cup a un nouveau vainqueur. Créée en 2020, cette toute jeune compétition de tennis par équipes a été remportée par la Serbie puis par la Russie. Pour ce qui est de cette édition 2022, elle revient donc au Canada. Du côté de Sydney en Australie, la nation s'est imposée, en finale, contre l'Espagne (2-0). Dans le premier simple, Denis Shapovalov, 14eme joueur mondial, a pris le dessus sur Pablo Carreno-Busta, 20eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h40 de jeu. Dans la première manche, l'Espagnol n'a pas réussi à convertir, d'entrée, cinq balles de break, avant de devoir en sauver deux, à son tour, dans la foulée. Après une nouvelle balle de break en sa faveur, Pablo Carreno-Busta a fini par céder, au plus mauvais des moments et plus précisément à 4-5 pour offrir le set à son adversaire (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après une nouvelle balle de break, à 1-1, le 20eme joueur mondial a cédé, dans la foulée, sa mise en jeu blanche. Malgré un débreak à 2-4, l'Espagnol a de nouveau été breaké et le Canadien a ensuite conclu (6-3).

Auger-Aliassime a apporté le point décisif

Dans la foulée, c'est donc son compatriote qui a amené le deuxième point de la victoire. Pour cela, le Canadien Felix Auger-Aliassime, 11eme joueur mondial, a pris le meilleur sur l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 19eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (3), 6-3) et 2h11 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant le Canadien qui s'est fait breaker d'entrée, avant de débreaker dans la foulée. Après trois nouvelles balles de nouveau break ensuite, puis cinq autres à 4-3, l'Espagnol a dû, dans la foulée, en sauver trois, à son tour. Finalement, les deux joueurs sont donc allés jusqu'au tie-break. Et à ce petit jeu-là, Felix Auger-Aliassime s'y est repris à deux fois avant d'empocher cette première manche (7-6 (3)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Roberto Bautista Agut a obtenu deux nouvelles balles de break, à 1-1. Au plus mauvais des moments, soit à 3-4, l'Espagnol a fini par céder son service et son adversaire a conclu, ensuite, sur sa deuxième balle de match (6-3).



ATP CUP 2022

Du 1er au 9 janvier à Sydney

FINALE

Dimanche 9 janvier 2022

Espagne - Canada : 0-2 >>> CANADA SACRE

Shapovalov (CAN) bat Carreno Busta (ESP) : 6-4, 6-3

Auger-Aliassime (CAN) bat Bautista Agut (ESP) : 7-6 (3), 6-3