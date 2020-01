La Belgique démarre fort également

Les Etats-Unis tombent de haut

L'Australie et la Russie au rendez-vous

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

PHASE DE GROUPES

Groupe C (à Sydney)

Groupe D (à Perth)

Groupe F (à Brisbane)

Denis Shapovalov est déjà chaud. Vainqueur du tournoi de Stockholm avant de buter sur Novak Djokovic en finale à Bercy ensuite puis de chuter, là aussi sur la dernière marche, devant les Espagnols et Rafael Nadal à l'occasion de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe Davis, à Madrid, le jeune Canadien avait été l'un des héros de la fin de saison. Le numéro 15 mondial est visiblement reparti sur les mêmes bases en 2020.Certes, le leader de l'équipe canadienne a dû s'employer pour laisser à quai son adversaire grec, vendredi à Brisbane (Australie) lors de la 1ere journée de l'ATP Cup (groupe F). Mais une fois de plus, il est sorti vainqueur de ce duel, l'un des plus attendus de ce premier jour, ayant débouché sur une haute lutte et deux jeux décisifs remportés par le moins bien classé des deux joueurs, tous deux incapables de breaker leur adversaire vendredi.Dans le premier, Shapovalov a eu besoin de deux balles de set avant de conclure sur la troisième. Dans le second, la première balle de match a suffi en revanche pour le Canadien dès lors qu'il a pris les commandes, à 3-3. Une victoire capitale pour les Canadiens vainqueurs finalement 3-0 de la Grèce puisque Felix Auger-Aliassime n'avait fait qu'une bouchée dans le premier match de Michail Pervolarakis (6-1, 6-3), avant que, dans un double pour l'honneur uniquement, les deux locomotives du tennis canadiens ne fassent là aussi qu'une bouchée (6-2, 6-3) de l'équipe d'en face (6-2, 6-3).Si Steve Darcis vainqueur en trois sets (6-4, 6-7, 7-5) d'Alexander Cozbinov avait souffert dans le premier match, le onzième mondial a, lui, déroulé face à Radu Albot (6-4, 6-1) lors du match opposant les deux numéros 1. Et là aussi, c'est uniquement pour du beurre que Gille et Vliegen ont ensuite disposé au super tie-break (6-7, 7-6, 11-9) pour permettre aux Belges de l'emporter sans sourciller également.Le Canada et la Belgique ayant fait respecter la hiérarchie sur ces deux premières rencontres,Grâce à Taylor Fritz, bourreau de Viktor Durasovic (6-2, 6-2), les Américains avaient pourtant pris le meilleur départ. Et avec ensuite au programme John Isner, 19eme mondial, opposé à Christian Ruud, apparaissant au 54eme rang mondial, tout laissait penser que les Etats-Unis allaient s'imposer aisément et prendre eux aussi un bon départ dans la compétition. Mais Ruud, malgré la perte du premier set et deux balles de match contre lui dans la deuxième manche, est venu jouer les trouble-fête (6-7, 7-6, 7-5) sans jamais céder son service, au contraire de son adversaire, avant que, presque dans la foulée, il ne joue un autre mauvais tour aux Américains (Krajicec et Ram, 4-6, 6-3, 10-5), en double cette fois aux côtés de Durasovic, classé au... 332eme rang mondial. Une bien mauvaise opération pour les USA, qui n'auront déjà plus le droit à l'erreur, contre la Russie et l'Italie.Sur ses terres, l'Australie n'a pas manqué son départ dans cette première ATP Cup. Avec un premier match contre l'Allemagne à Brisbane, le calendrier ne s'était pas montré très tendre envers les Australiens. Pourtant, la bande à Lleyton Hewitt a pris le dessus (2-0 avant le double) sur cette équipe allemande dont le capitaine est une autre légende du circuit Boris Becker. Les Aussies n'ont même pas eu besoin de passer par le double pour l'emporter, Nick Kyrgios tout d'abord (face à Jan-Lennard Struff) puis Alex de Minaur ensuite profitant tous deux du bouillant soutien populaire en dépit du contexte particulier du moment en Australie pour sortir vainqueur de leur simple.(il est, lui, 30eme). « Crazy Nick », qui avait avoué auparavant avoir consulté un psychologue récemment, a confirmé que le maillot australien sur le dos, il n'est pas le même joueur.Une tunique nationale qui a ensuite permisMal embarqué, le jeune Australien aux airs d'adolescent ne s'est jamais affolé et a su d'abord revenir à hauteur en gérant le jeu décisif du deuxième set avec beaucoup d'application là aussi (7-3). Le 18eme mondial n'a ensuite plus laissé respirer le géant d'en face, breaké lors de ses deux premiers jeux de service de la dernière manche et passé tout près de la correctionnelle. Une très belle performance de la part du finaliste du dernier Masters Next Gen qui peut laisser beaucoup d'espoir à l'Australie dans cette Fed Cup. Surtout à domicile et avec ce soutien. La Russie ne possède pas ce privilège. Ce qui n'a pas empêchéAprès le succès facile du premier face à Travaglia (7-5, 6-3),avant de mettre la machine en route et de dérouler (1-6, 6-1, 6-3) face au numéro 1 italien, papa d'un deuxième enfant depuis la fin de l'année.1- Belgique : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 3 matchs gagnés, 0 match perdu)2- Grande-Bretagne : 0 point (0 victoire, 0 défaite, 1 match gagné, 1 matchs perdu)3- Bulgarie : 0 point (0 victoire, 0 défaite, 1 match gagné, 1 match perdu)4- Moldavie : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 3 matchs perdus)- MOLDAVIE : 3-0bat Cozbinov (MOL) : 6-4, 6-7 (4), 7-5bat Albot (MOL) : 6-4, 6-1battent Albot/Cozbinov (MOL) : 6-7 (5), 7-6 (4), 11-9GRANDE-BRETAGNE - BULGARIE : 1-1bat Kuzmanov (BUL) : 6-2, 3-6, 6-2bat Evans (GBR) : 2-6, 6-4, 6-1Murray/Salisbury (GBR) - Dimitrov/Lazarov (BUL)1- Norvège : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 2 matchs gagnés, 1 match perdu)2- Russie : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 2 matchs gagnés, 0 match perdu)3- Etats-Unis : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 1 match gagné, 2 matchs perdus)4- Italie : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 2 matchs perdus)ETATS-UNIS -: 1-2bat Durasovic (NOR) : 6-2, 6-2bat Isner (USA) : 6-7 (3), 7-6 (10), 7-5battent Krajicek/Ram (USA) : 4-6, 6-3, 10-5- ITALIE : 2-0bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-3bat Fognini (ITA) : 1-6, 6-1, 6-3Khachanov/Medvedev (RUS) / Bolelli/Fognini (ITA)1- Canada : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 3 matchs gagnés, 0 match perdu)2- Australie : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 3 matchs gagnés, 0 match perdu)3- Grèce : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 3 matchs perdus)4- Allemagne : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 3 matchs perdus)GRECE -: 0-3bat Pervolarakis (GRE) : 6-1, 6-3bat Tsitsipas (GRE) : 7-6 (6), 7-6 (4)battent Pervolarakis/Tsitsipas (GRE) : 6-2, 6-3ALLEMAGNE -: 0-3bat Struff (ALL) : 6-4, 7-6 (4)bat A.Zverev (ALL) : 4-6, 7-6 (3), 6-2battent Krawietz/Mies (ALL) : 6-3, 6-4