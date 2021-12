ATP Cup : La Serbie pourrait être privée de Djokovic

Novak Djokovic ne cesse de souffler le chaud et le froid. Alors qu’il n’a jamais caché son opposition à la vaccination contre le coronavirus, le numéro 1 mondial refuse obstinément de communiquer à ce sujet. Or les dirigeants de l’Etat de Victoria ont confirmé qu’il était exclu qu’une personne non vaccinée puisse avoir accès aux installations de Melbourne Park, que ce soit les joueurs, les officiels ou les spectateurs venant assister aux matchs de la première levée du Grand Chelem. Une obligation qui pourrait toutefois être assouplie car la direction du tournoi a ouvert la porte à des dérogations sous réserve de présenter un certificat d’exemption médicale. Une mesure qui est vue comme une porte de sortie permettant à Novak Djokovic de participer à l’Open d’Australie malgré l’absence de vaccination. Toutefois, cela pourrait ne pas être suffisant pour convaincre le Serbe de faire le déplacement en Australie dans les jours à venir.

Djokovic absent de l’ATP Cup « à 99% »

En effet, selon les informations du quotidien serbe Blic, Novak Djokovic aurait d’ores-et-déjà écarté l’idée de rallier l’Australie bien en amont de la première levée du Grand Chelem 2022. Victorieuse de la première édition de l’ATP Cup avant d’être éliminée dès la phase de groupes en janvier dernier, la Serbie a de fortes chances de devoir composer sans sa principale tête d’affiche lors de la prochaine édition, dont le coup d’envoi sera donné à Sydney dès le 1er janvier prochain. « Novak Djokovic n'ira pas à l'ATP Cup à 99%, a ainsi déclaré une source présentée comme proche du numéro 1 mondial. Il s'entraîne à Belgrade, mais il a décidé de faire l'impasse sur ce tournoi. » S’il se prépare activement en vue de la saison 2022, qui pourrait le voir battre le record de victoires en simple dans un tournoi du Grand Chelem depuis l’ère Open, qu’il partage actuellement avec Roger Federer et Rafael Nadal, rien ne permet actuellement de dire à coup sûr que Novak Djokovic sera présent à Melbourne.