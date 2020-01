ATP Cup : La Serbie en demies !

Djokovic a tremblé

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)



QUARTS DE FINALE (à Sydney)

Vendredi 10 janvier

Le public de Sydney aura droit à son choc Novak Djokovic - Daniil Medvedev samedi ! Alors que la Russie avait décroché son billet pour les demi-finales de l’ATP Cup jeudi, la Serbie l’a rejointe grâce au n°2 et au n°34 mondial, Novak Djokovic et Dusan Lajovic. Les deux joueurs ont remporté leur simple contre le Canada, ce qui a suffi aux Serbes pour rallier le dernier carré avant même de disputer le double. La tâche ne s’annonçait pourtant pas facile face à Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, n°21 et n°14 mondiaux, et finalistes de la dernière Coupe DavisGrâce notamment à ses 76% de premières balles, le Serbe n’a jamais été breaké lors de cette partie, malgré les deux occasions du Canadien (qui a servi 10 aces). Il a quant à lui pris le service adverse à 2-2 dans le premier set et 2-2 et 4-2 dans le deuxième pour s’imposer.C’était ensuite autour de Novak Djokovic de défier Denis Shapovalov pour la cinquième fois en moins d’un an dans le match des n°1. Comme à l’Open d’Australie en janvier 2019, le Canadien a réussi à lui prendre un set (ce qui n’avait pas été le cas à Rome, Shanghai et Bercy), mais cela n’a pas empêché le n°2 mondial de l’emporter 4-6, 6-1, 7-6 en 2h40. Le Serbe a été poussé dans ses retranchements mais son immense expérience a payé au moment important.Dans la manche décisive, les joueurs ont tenu leur service jusqu’à 4-4, où Djokovic pensait peut-être avoir fait le plus dur en prenant le service de Shapovalov, mais le Canadien a débreaké dans la foulée (5-5). C’est finalement au tie-break que « Nole » l’a emporté sans trop trembler, en menant 5-0, puis 7-4. Mais contre Medvedev, il faudra clairement hausser le niveau de jeu.- CANADA : 3-0bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-4, 6-2bat Shapovalov (CAN) : 4-6, 6-1, 7-6 (4)battent Polansky/Shamasdin (CAN) : 6-3, 6-2BELGIQUE -: 0-1 (en cours)bat Coppejans (BEL) : 6-1, 6-4Goffin (BEL) - Nadal (ESP)Gille/Vliegen (BEL) - Carreno Busta/Nadal (ESP)