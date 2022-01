Medvedev assure en simple comme en double

ATP CUP 2022

Du 1er au 9 janvier à Sydney

PHASE DE POULES

4- France : 0 victoire, 2 défaites (1 match gagné, 5 matchs perdus, 4 sets gagnés, 11 sets perdus)

DEMI-FINALES

Les deux demi-finales de l'ATP Cup sont désormais connues. Au lendemain de la qualification de l'Espagne et de la Pologne, qui seront opposées vendredi dans le premier des deux duels,Avant que le Canada, porté par ses deux leaders Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime n'obtienne aux dépens de l'Allemagne d'Alexander Zverev, battu en trois sets par le second nommé, un deuxième succès qui lui a permis d'arracher in extremis la première place du groupe C à la Grande-Bretagne, victorieuse un peu plus tôt des Etats-Unis,En cas de succès des Italiens 3-0 ou même 2-1 (tout aurait dépendu du set average dans le second cas de figure), Daniil Medvedev et les siens pouvaient en effet se retrouver à la porte en dépit de leur victoire dans les deux premiers matchs.Le numéro 2 mondial a évité le pire à son équipe en s'imposant en trois manches (6-2, 6-7, 6-4) face au numéro 1 de l'équipe adverse Matteo Berrettini alors que Jannik Sinner, en s'imposant dans le premier match contre Roman Safiullin (7-6, 6-3), avait donné l'avantage aux Italiens. Décisif, le double a donné lieu à un nouveau succès du vainqueur du dernier US Open, associé à Saffiulin. Mais les deux hommes ont souffert (5-7, 6-4, 10-5) pour venir à bout de la paire composée de Sinner et Berrettini. La Russie, toujours invaincue, et le Canada, qui avait débuté le tournoi sur une défaite sèche face aux Américains, seront face à face dans la seconde demi-finale. Le vainqueur opposera celui du match entre l'Espagne et la Pologne.2- Italie : 1 victoire, 2 défaites (5 matchs gagnés, 4 matchs perdus, 11 sets gagnés, 9 sets perdus)3- Australie : 1 victoire, 1 défaite (2 matchs gagnés, 4 matchs perdus, 5 sets gagnés, 8 sets perdus)bat Safiulin (RUS) : 7-6 (6), 6-3bat Berrettini (ITA) : 6-2, 6-7 (5), 6-4battent Berrettini/Sinner : 5-7, 6-4, 10-52- Grande-Bretagne : 2 victoires, 1 défaite (5 matchs gagnés, 4 matchs perdus, 11 sets gagnés, 8 sets perdus)3- Allemagne : 1 victoire, 2 défaites (4 matchs gagnés, 5 matchs perdus, 10 sets gagnés, 11 sets perdus)4- Etats-Unis : 1 victoire, 2 défaites (5 matchs gagnés, 4 matchs perdus, 12 sets gagnés, 9 sets perdus)bat Isner (USA) : 6-4, 7-6 (3)bat Norrie (GBR) : 7-6 (4), 3-6, 6-1battent Fritz/Isner (USA) : 6-7 (3), 7-5, 10-8bat Struff (ALL) : 7-6 (5), 4-6, 6-3bat Zverev (ALL) : 6-4, 4-6, 6-3battent Diez/Schnur (CAN) : 6-3, 6-42- Argentine : 2 victoire, 1 défaite (6 matchs gagnés, 3 matchs perdus, 10 sets gagnés, 7 sets perdus)3- Grèce : 1 victoire, 2 défaites (3 matchs gagnés, 6 matchs perdus, 6 sets gagnés, 9 sets perdus)4- Géorgie : 0 victoire, 2 défaite (1 match gagné, 6 matchs perdus, 4 sets gagnés, 13 sets perdus)bat Metreveli (GEO) : 6-1, 6-2bat Basilashvili (GEO) : 6-1, 6-2battent Purtseladze/Tkemaladze (GEO) : 6-1, 6-2bat Pervolakaris (GRE) : 6-1, 6-4bat Thamos (GRE) : 6-1, 6-2battent Hurkacz/Zielinski (POL) : 6-4, 5-7, 10-8bat Bakshi (GEO) : 6-1, 6-1bat Metreveli (GEO) : 6-7 (5), 6-3, 6-1battent Bakshi/Tkemaladze (GEO) : 6-7 (2), 6-2, 10-6bat Pervolakaris (GRE) : 7-6 (5), 6-1bat Tsitsipas (GRE) : 6-7 (5), 6-3, 6-3battent Kalovelonis/Tsitsipas (GRE) : 6-3, 4-6, 11-9bat Delbonis (ARG) : 6-3, 7-6 (3)bat Schwartzman (ARG) : 6-1, 6-4battent Gonzalez/Molteni (ARG) : 7-6 (4), 7-6 (5)bat Metreveli (GEO) : 6-3, 6-2bat Basilashvili (GEO) : 4-1 abandonbattent Pervolakaris/Tsitsipas (GRE) : 4-6, 6-3, 16-14>>> La première équipe de chaque groupe est qualifiée pour les demi-finales, où le premier du groupe A affrontera le premier du groupe D, et le premier du groupe C sera opposé au premier du groupe B.Pologne - EspagneCanada - Russie