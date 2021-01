ATP Cup : La France avec l’Autriche et l’Italie

L’équipe de France est fixée ! Les Bleus, têtes de série n°10 lors du tirage au sort de l’ATP Cup 2021, ont hérité de l’Autriche et de l’Italie, pour cette compétition réduite à douze équipes cette année, qui se déroulera à Melbourne du 1er au 5 février, en préparation à l’Open d’Australie. Gaël Monfils et Benoit Paire joueront le simple et Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin joueront le double, sous la direction de l’Autrichien Richard Ruckelshausen, le nouvel entraîneur de Monfils, qui sera le capitaine des Bleus (Gilles Simon, capitaine en 2020, disputera un tournoi ATP à Melbourne la même semaine et a donc renoncé au poste).

L'Italie favorite du groupe ?

Le format de la compétition voulant que les n°2 de chaque pays s’affrontent, puis les n°1, puis les équipes de doubles, cela signifie donc que Benoit Paire (28eme) sera opposé à Fabio Fognini (17eme) et Dennis Novak (99eme). Gaël Monfils (11eme) défiera quant à lui Matteo Berrettini (10eme) et Dominic Thiem (3eme), et Nicolas Mahut (8eme en double) et Edouard Roger-Vasselin (14eme) joueront la paire Simone Bolelli (69eme) - Andrea Vavassori (90eme) et la paire Philippe Oswald (42eme) - Tristan-Samuel Weissborn (110eme). Pour se qualifier pour les demi-finales, il faudra absolument finir en tête du groupe. Si Dominic Thiem sera le joueur le mieux classé de cette poule C, il se tout de même difficile pour l’Autriche de faire le plein de points avec trois autres joueurs beaucoup moins bien classés. La France, quant à elle, semble avoir la meilleure paire de double, mais il faudra que ses deux joueurs de simple gagnent au moins un match avant pour que le double ait un enjeu. L’Italie a quant à elle deux forts joueurs de simple et peut se considérer comme la favorite du groupe.

Djokovic - Zverev et Nadal - Tsitsipas au menu

A noter également que ce tirage au sort a réservé de très beaux matchs de simple, comme l’affrontement entre Novak Djokovic et Alexander Zverev, celui entre Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas et celui entre Daniil Medvedev et Diego Schwarzman. L’an passé, c’est la Serbie qui avait remporté la toute première ATP Cup, en battant la Serbie 2-1 en finale.



ATP CUP 2021

Du 1er au 5 février à Melbourne (Australie)

Groupe A : Serbie, Allemagne, Canada

Groupe B : Espagne, Grèce, Australie

Groupe C : Autriche, Italie, France

Groupe D : Russie, Argentine, Japon



>>> Le premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales.