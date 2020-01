ATP Cup : La Bulgarie et l'Australie enchaînent

Des Aussies renversants

Grigor Dimitrov porte la Bulgarie

L'Italie ouvre son compteur



La Belgique renversée

La Grèce était tout près

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

PHASE DE GROUPES

Groupe C (à Sydney)

Groupe D (à Perth)

Groupe F (à Brisbane)

Avant son dernier match contre la Grèce, l'Australie est déjà quasiment qualifiée pour les quarts de finale de l'ATP Cup. Après deux journées, les organisateurs de la compétition n'ont pas encore concédé la moindre défaite. Après l'Allemagne, c'est le Canada qui a été écarté sur le score de 3-0. Un petit exploit car la journée avait démarré avec l'annonce du forfait de Nick Kyrgios. Mais John Millman a parfaitement pris le relais.. Breaké rapidement, l'Australien a remporté quatre jeux successifs pour renverser le score du premier set. Une avance qui a été confirmée lors d'un second set à sens unique. Le joker de luxe a parfaitement su maîtriser l'espoir canadien pour lancer son équipe vers un deuxième succès en autant de journées.Juste après lui, Alex de Minaur a confirmé la domination australienne en triomphant de Dennis Shapovalov (6-7 (6), 6-4, 6-2) dans un match entre deux représentants de la Next Gen. L'Australien a remporté un véritable combat. Et il a su renverser une rencontre bien mal partie. Dans un premier set fermé à double-tour, le 18eme mondial a longtemps résisté avant de craquer au tie-break. Mené au score après 1h20 de match, de Minaur s'est employé pour gagné un match complètement fou. En sauvant 14 des 16 balles de break qu'il a concédé, il a su forcer la décision. Lors du match de double, la paire Guccione-Peers, bien consciente que chaque revers pouvait être fatal dans ce type de compétition a renversé Auger-Aliassime et Shapovalov (3-6, 7-6 (3), 10-8).. En convertissant sa deuxième balle de set, le duo australien a eu l'occasion d'aller chercher la victoire lors d'un super tie-break qui aurait pu lui échapper après la perte de quatre points successifs. Mais à domicile, les Australiens ont prouvé qu'ils ont les nerfs les plus solides pour faire un grand pas vers les quarts de finale de la compétition.La Bulgarie est l'autre nation à avoir réalisée le 2/2. Mais le pays d'Europe de l'Est est beaucoup moins souverain. Il s'en remet essentiellement à Grigor Dimitrov pour tenter d'avancer.Dimitar Kuzmanov avait bien lancé la journée en battant Alexander Cozbinov (6-1, 7-5). Même accroché durant le deuxième set, le 423eme mondial a pris le meilleur sur un Moldave moins bien classé que lui. De quoi faciliter le travail de Grigor Dimitrov. Le 20eme mondial a disposé de Radu Albot en moins de 90 minutes (6-2, 6-3). Le Bulgare n'a jamais été mis en danger. Mais cela ne l'a pas empêché de perdre un match. Lors du double, son association avec Alexandar Lazarov a été vaine. Ils ont été battus par Alexander Cozbinov et Radu Albot (4-6, 6-7). Impuissants lors du premier set, les Bulgares ont commencé le second en menant 2-0 grâce à un break précoce. Mais les Moldaves ont trouvé la solution pour recoller au score. Et dans un tie-break maîtrisé par la paire Cozbinov-Albot, la Bulgarie a perdu son deuxième match de la compétition. Une défaite qui n'empêche pas la Bulgarie d'être en tête du Groupe C mais qui pourrait être handicapante en cas de deuxième place finale.L'Italie a gagné son premier match en ATP Cup. La sélection transalpine a pris le meilleur sur la Norvège (2-1) dans un duel qui était encore équilibré après les deux matchs de simple. Stefano Travaglia a entamé la journée en ne faisant qu'une bouchée de Viktor Durasovic (6-1, 6-1). L'Italien a battu le 332eme mondial en moins d'une heure. Mais cela n'a pas permis de valider le succès avant le double décisif. La faute à Fabio Fognini. L'Italien a été surpris par Casper Ruud (6-2, 6-2). Dans une rencontre qui a duré à peine plus d'une heure, le jeune Norvégien a étonné.Dominateur sur son service, le joueur de 21 ans n'a pas concédé la moindre balle de break. De quoi s'assurer un succès tranquille pour relancer la confrontation. Une confrontation qui a été enlevée par la paire Bolelli-Fognini (6-3, 7-6 (3). Le match de double a duré un peu plus d'1h30 et a été gagné en deux sets par les Italiens. Une victoire pleine de maîtrise qui permet à la sélection italienne de pouvoir encore rêver d'un quart de finale.Bien partie après le succès de Steve Darcis sur Cameron Norrie (6-2, 6-4), la Belgique n'a pas réussi à confirmer quand son meilleur joueur est entrée sur le court. La défaite de David Goffin contre Daniel Evans (6-4, 6-4) a complètement relancé les Britanniques qui ont su faire la différence lors du double. Jamie Murray et Joe Salisbury ont pris le meilleur sur Gille Sander et Joran Vliegen (6-3, 7-6 (7)).C'est un véritable huitième de finale qui va avoir lieu entre ces deux nations mardi. Le vainqueur ira en quarts de finale. Le perdant pourrait ne pas passer le cut dans le classement des meilleurs deuxièmes. La Belgique a gâché une belle opportunité et peut-être perdu plus qu'un match ce dimanche.Après la défaite inaugurale de Michail Pervolarakis, 487eme joueur mondial, sur l'Allemand Jan-Lennard Struff, 35eme joueur mondial (6-4, 6-1), la Grèce a ensuite eu de vrais motifs d'espoirs, lorsque son leaderC'est donc finalement dans le double décisif que tout s'est joué. Un double âprement disputé entre Kevin Krawietz et Andreas Mies et Michail Pervolarakis et Stefanos Tsitsipas. Si les Grecs, qui ont remporté la première manche, ont obtenu pas moins de six balles de match, ils n'ont pas réussi à avoir le dernier mot. Après cette ultime victoire dans le double (3-6, 6-3, 17-15), l'Allemagne a eu les nerfs assez solides (2-1), pour remporter ainsi sa première victoire dans le groupe F.Belgique : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 4 matchs gagnés, 2 matchs perdus)Grande-Bretagne : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus)Moldavie : 0 point (0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 5 matchs perdus)- MOLDAVIE : 2-1bat Cozbinov (MOL) : 6-1, 7-5bat Albot (MOL) : 6-2, 6-3battent Dimitrov/Lazarov (BUL) : 6-4, 7-6 (4)BELGIQUE -: 1-2bat Norrie (GBR) : 6-2, 6-4bat Goffin (BEL) : 6-4, 6-4battent Gille/Vliegen (BEL) : 6-3, 7-6 (7)Norvège : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus)Italie : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 3 matchs perdus)Etats-Unis : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 1 match gagné, 2 matchs perdus)- NORVEGE : 2-1bat Durasovic (NOR) : 6-1, 6-1bat Fognini (ITA) : 6-2, 6-2battent Durasovic/Ruud (NOR) : 6-3, 7-6 (3)RUSSIE - ETATS-UNISKhachanov (RUS) - Fritz (USA)Medvedev (RUS) - Isner (USA)Match de doubleCanada : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus)Allemagne : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdus)Grèce : 0 point (0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 5 matchs perdus)CANADA -: 0-3bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-4, 6-2bat Shapovalov (CAN) : 6-7 (6), 6-4, 6-2battent Auger-Aliassime/Shapovalov (CAN) : 3-6, 7-6 (3), 10-8- GRECE : 2-1bat Pervolarakis (GRE) : 6-4, 6-1bat Zverev (ALL) : 6-1, 6-4battent Pervolarakis/Tsitsipas (GRE) : 3-6, 6-3, 17-15