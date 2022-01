ATP Cup : Humbert crée la surprise mais la France perd

Il faudra un miracle pour la France

ATP CUP 2022

Du 1er au 9 janvier à Sydney

Phase de poules



2- France : 0 victoire, 1 défaite (1 match gagné, 2 matchs perdus, 3 sets gagnés, 5 sets perdus)

Dimanche 2 janvier

France

Rinderknech (FRA)

Humbert (FRA)

Martin/Roger-Vasselin (FRA)

Incapable de franchir le cap de la phase de poules lors des deux premières éditions de l'ATP Cup, l'équipe de France retente sa chance cette année du côté de Sydney avec un quatuor inédit, composé d'Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Edouard Roger-Vasselin et Fabrice Martin. Et c'est plutôt mal parti puisque les Bleus se sont inclinés 2-1 contre la Russie pour leur entrée en lice. Mais de cette journée, on retiendra surtout l'exploit d'Ugo Humbert, 35eme mondial, qui s'est offert le scalp du n°2, Daniil Medvedev.Breaké au début du match, Humbert a réussi à revenir à 2-2 dans la foulée, mais a perdu le premier tie-break 7-5 après avoir mené 4-1. Le Français s'est ensuite retrouvé mené 3-0 dans la deuxième manche et semblait s'acheminer vers une défaite, mais tout comme lui, Medvedev débute sa saison et manquait un peu de repères, si bien que Humbert a pu revenir à 3-3 puis breaker à 5-5 pour égaliser à un set partout. Dans le troisième, le Russe a encore pris les commandes en menant 3-1, mais le Français est encore revenu (3-3), et n'a fait qu'une bouchée du dernier vainqueur de l'US Open dans le tie-break : 7-2. Il s'offre l'une des plus belles victoires de sa carrière, même si ce n'est "que" l'ATP Cup, bien sûr...Malheureusement, cet exploit n'a pas été suivi d'une victoire finale de la France contre la Russie, puisqu'avant, Arthur Rinderknech (58eme) avait perdu contre Roman Safiullin (167eme) et que le double s'est incliné également.Dominateur dans le premier set, avec deux breaks réussis, le Français est ensuite revenu de 0-2 à 2-2 dans le deuxième set, avant de craquer à 6-5. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où le Russe a rapidement mené 4-0 et s'est envolé. Pour départager les deux équipes, la paire Medvedev/Safiullin défiait la paire Martin/Roger-Vasselin, et ce sont les Russes qui l'ont emporté 6-4, 6-4 en 1h15. Ils ont breaké dans le premier set pour mener 4-2, mais les Français sont revenus à 4-4, avant de craquer dans le jeu suivant. Dans le deuxième, les Bleus ont encore lâché leur service à 4-4, et c'est donc une victoire pour la Russie. Il faudra désormais un miracle aux Français pour rallier le dernier carré, d'autant que c'est l'Italie de Matteo Berrettini et Jannik Sinner qui se présente mardi.ItalieAustraliebat: 2-6, 7-5, 6-3bat Medvedev (RUS) : 6-7 (5), 7-5, 7-6 (2)battent: 6-4, 6-4