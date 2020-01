Si vous manqué manqué le premier simple :

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

FINALE (à Sydney)

Dimanche 12 janvier

Novak Djokovic n'a pas vraiment eu le temps de trembler bien longtemps. Ce dimanche, à l'occasion du deuxième et dernier simple de la finale de l'ATP Cup 2020, le Serbe, 2eme joueur mondial, a disposé de l'Espagnol Rafael Nadal, numéro un mondial, en deux manches (6-2, 7-6 (4)) et 1h57 de jeu. Tout avait d'ailleurs parfaitement débuté pour Djokovic, avec un break d'entrée.La deuxième, au meilleur des moments, soit juste au moment où le numéro 2 mondial a ensuite servi pour le gain de cette première manche. Une entreprise réussie, puisque le Serbe a ensuite conclu, sur un jeu blanc (6-2). Dans la deuxième et dernière manche, Rafael Nadal a donné davantage de fil à retordre à son adversaire du jour. Mais il a certainement laissé passer sa chance dans le sixième jeu, lorsqu'il s'est alors montré incapable de convertir la moindre de ses cinq balles de break. A 5-5, l'Espagnol en a ensuite sauvé deux à son encontre, histoire alors de repousser l'échéance et de pousser son adversaire au tie-break. Un jeu décisif que Djokovic a ensuite su conclure, sur sa première balle de match. Les deux équipes sont donc désormais à égalité (1-1), en attendant le double décisif.L'Espagne est lancée. Ce dimanche, à l'occasion du premier simple de la finale de l'ATP Cup 2020, Roberto Bautista Agut, 10eme joueur mondial, a battu Dusan Lajovic, 34eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-1) et 1h38 de jeu. Parfaitement entré dans sa rencontre, l'Espagnol s'y est repris à deux fois avant de prendre d'entrée le service de son adversaire. Toutefois, à 1-3, il a été contraint de sauver deux balles de break sur son service, mais n'a ensuite rien pu faire sur la troisième. Dans la foulée, Dusan Lajovic a ensuite bien failli perdre de nouveau son service, comme sur son jeu de service suivant.Le second set fut ensuite à sens unique. Dusan Lajovic n'a tout simplement remporté aucune de ses mises en jeu, réussissant toutefois à breaker son adversaire, à 0-4, histoire de sauver l'honneur. Le mieux classé des deux n'en demandait pas tant et il a fini par conclure, sur sa première balle de match, et ainsi mettre son pays sur de bons rails. L'Espagne mène 1-0 contre la Serbie et prend déjà une option pour le titre final.SERBIE - ESPAGNE : 1-1 (en cours)bat Lajovic (SER) : 7-5, 6-1bat Nadal (ESP) : 6-2, 7-6 (4)Djokovic/Troicki (SER) - Carreno Busta/Nadal (ESP)