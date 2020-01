ATP Cup : Djokovic ravi de l’opposition proposée par Anderson

Novak Djokovic a été poussé dans ses retranchements... et il a aimé ça ! Face à Kevin Anderson pour son premier match dans le cadre de l’ATP Cup, ce samedi à Brisbane, le Serbe a dû aller chercher la victoire au terme de deux manches très accrochées (7-6, 7-6). Une forte opposition pour une première sortie en 2020 que le numéro 2 mondial a réellement apprécié. « Sincèrement pour un match qui ouvre ma saison, c’est fantastique, a confié Novak Djokovic à même le court à l’issue de sa victoire, qui a scellé le succès de l’équipe de Serbie face à l’Afrique du Sud. D’ailleurs, je tiens aussi à remercier les fans car l’ambiance était top et j’ai vraiment apprécié le soutien de mes compatriotes. En termes de de jeu, je ne peux qu’être satisfait car Kevin m’a obligé à hausser mon niveau de jeu notamment dans le money time. Non vraiment, c’est très satisfaisant. » Un état de forme que Novak Djokovic devra confirmer dès lundi lors du duel face à l’équipe de France avant de retrouver le Chili pour conclure la phase de groupes de l’ATP Cup 2020.