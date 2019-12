ATP Cup : Berrettini forfait

Un deuxième membre du Top 10 est forfait pour l'ATP Cup, la nouvelle compétition par équipes qui se déroulera du 3 au 12 janvier en Australie. Après Roger Federer, qui a renoncé il y a plusieurs semaines afin de pouvoir passer plus de temps en famille, c'est Matteo Berrettini qui a annoncé qu'il ne ferait pas le déplacement. Le joueur italien de 23 ans, 8eme mondial et auteur de la plus belle progression de l'année 2019, est blessé aux abdominaux. Il sera remplacé dans l'équipe italienne par Stefano Travaglia (27 ans, 84eme), qui fera équipe avec Fabio Fognini. A moins que ce dernier, dont la femme Flavia Pennetta (l'ancien gagnante de l'US Open) doit bientôt accoucher de leur deuxième enfant, ne renonce aussi...



ATP Cup (3 au 20 janvier 2020, à Perth, Sydney et Brisbane) - Composition des poules

GROUPE A - Serbie (Djokovic, Lajovic), Afrique du Sud (Anderson, Harris), France (Monfils, Pouille) , Chili (Garin, Jarry)

GROUPE B - Espagne (Nadal, Bautista Agut), Japon (Nishikori, Nishioka), Géorgie (Basilashvili, Metreveli), Uruguay (P.Cuevas, M.Cuevas)

GROUPE C - Belgique (Goffin, Darcis), Grande-Bretagne (Murray, Evans), Bulgarie (Dimitrov, Kuzmanov), Moldavie (Albot, Cozbinov)

GROUPE D - Russie (Medvedev, Khachanov), Italie (Fognini, Travaglia), Etats-Unis (Isner, Fritz), Norvège (Ruud, Durasovic)

GROUPE E - Autriche (Thiem, Novak), Croatie (Coric, Cilic), Argentine (Schwartzman, Pella), Pologne (Hurkacz, Majchrzak)

GROUPE F - Allemagne (A.Zverev, Struff), Grèce (Tsitsipas, Pervolarakis), Canada (Shapovalov, Auger-Aliassime), Australie (De Minaur, Kyrgios)