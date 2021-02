ATP Cup - A.Zverev : « Je n'avais rien fait »

« Nous sommes une belle équipe, à nous de le montrer sur le court »



Who wore it best? 🧐

🇩🇪🇬🇷🇪🇸🇷🇸#ATPCup pic.twitter.com/MmHVXITR4t



— ATPCup (@ATPCup) January 31, 2021

Alexander Zverev abordera cette deuxième édition de l'ATP, dont le coup d'envoi sera donné mardi, avec un fort goût de revanche.Il faut dire queRevenu lundi à la veille du début de cette ATP Cup deuxième du nom sur son échec et celui de ses coéquipiers l'année dernière à la même période de l'année,« J'espère juste mieux débuter que l'année dernière. En 2020, cela avait été très décevant pour moi comme pour l'équipe. Je n'avais rien fait, je n'avais pas été capable de gagner un seul match (défaites contre le Canadien Denis Shapovalov, le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Australien Alex De Minaur), j'avais seulement pris un set (contre De Minaur, au jeu décisif). De mon point de vue, on est très loin du compte. Donc comme je l'ai dit, on veut mieux faire cette fois. »Avec de nouveau les Canadiens et Shapovalov sur leur route, puis les tenants du titre serbes menés par Novak Djokovic,« Nous avons la chance d'avoir Jan-Lennard Struff, un formidable second capable de battre n'importe qui. Et si je suis en forme, je suis capable de pratiquer un plutôt bon tennis. En plus, Andy (Andreas Mies) et Kevin (Krawietz) forment l'une des meilleures paires de double au monde. Sur le papier, nous sommes une belle équipe, à nous de le montrer sur le court. » Pour Zverev, il en va de l'honneur de la Mannschaft. Un honneur sérieusement bafoué en 2020. « Nous voulons aller loin dans ce tournoi, que ce soit pour le pays ou pour l'équipe. »