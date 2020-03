ATP - Coronavirus : Rafael Nadal publie un message de soutien

L'Espagne n'a pas été épargnée. Depuis le début de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, le pays a déjà subi un lourd tribut. Par conséquent, l'un de ses meilleurs représentants, à savoir la légende du tennis Rafael Nadal, a décidé de prendre la parole, via ses réseaux sociaux, afin d'adresser un message de soutien, sous forme d'hommage au corps médical et aux différents autorités, mais également aux familles endeuillées.

« Un message d'encouragement à toutes les familles qui souffrent »

L'actuel numéro deux mondial a ainsi déclaré : « Je voulais envoyer un message de remerciements à tous les médecins et infirmières, à tous les travailleurs de la santé qui nous protègent ainsi qu'à toutes les divisions de la police et des services armés, à tous ceux qui nous aident à nous sentir un peu plus en sécurité et qui sont en première ligne et qui, en fin de compte, courent le plus grand risque d'être infectés et sont donc nos héros. Je tiens donc à vous témoigner mon admiration et ma plus grande gratitude pour vous tous, merci beaucoup. Et enfin, je veux envoyer un message d'encouragement à toutes les familles qui souffrent, tous ceux qui souffrent, ceux qui sont infectés et surtout ceux dont un membre de la famille est décédé du coronavirus. Je vous envoie un message d'encouragement. C'est difficile de dire quoi que ce soit en ce moment, c'est vraiment difficile. Dans ce cas, je ne peux que dire que nous sommes tous très désolés, nous espérons que ces temps difficiles s'amélioreront et que ce sera le cas le plus rapidement possible. Enfin, il y a aussi des aspects positifs en ces temps difficiles. Nous montrons que nous sommes un peuple uni, de nombreuses entreprises nous apportent leur soutien et, en tant que citoyen, nous montrons notre unité jour après jour en suivant toutes les normes que les travailleurs de la santé nous ont données, en restant la maison, et en faisant tout ce que nous devons faire pour vaincre cette terrible pandémie le plus rapidement possible. »