Quel beau début de saison pour Corentin Moutet ! Le joueur français de 20 ans, déjà finaliste à Doha pour son premier tournoi de l'année, avant de s'incliner au premier tour de l'Open d'Australie contre Marin Cilic, disputera les quarts de finale du tournoi de Cordoba, sur la terre battue argentine. Opposé ce mercredi à Guido Pella, qu'il avait battu en quatre sets lors du dernier Roland-Garros, le 71eme joueur mondial a de nouveau dominé le 22eme mondial et tête de série n°2 du tournoi : 6-7, 7-5, 6-3 en 2h59 de jeu ! Les deux joueurs ont eu bien du mal à conserver leur service dans les deux premiers sets, avec deux breaks de chaque côté dans le premier (finalement remporté 7-5 au tie-break par l'Argentin, qui avait déjà eu une balle de set à 5-4 un peu plus tôt dans la manche) et sept au total dans la deuxième (Moutet a mené 4-0 puis Pella a enchaîné cinq jeux de suite avant de se faire breaker au moment où il servait pour le match à 5-4, et finalement encaisser les trois derniers jeux).

Moutet peut rêver du dernier carré

Après ce deuxième set riche en rebondissements, le troisième a été plus calme, et Moutet a fait preuve de sang-froid en breakant à 2-1 et conservant son avance jusqu'à la fin, même si Pella a eu une balle de débreak quand le Français servait pour le match. Voilà donc une belle victoire pour le Francilien, qui ne va pourtant pas grimper au classement, puisque l'an passé, il avait remporté le Challenger de Chennai (Inde), soit 80 points, à la même époque. Mais cela pourrait être le cas s'il bat le Slovaque Andrej Martin (30 ans, 100eme), que Moutet avait dominé en qualifications à Doha, et rallie le dernier carré...

Cuevas et Garin qualifiés aussi

A noter également ce mercredi la qualification pour les quarts de finale de deux grands spécialistes de la terre battue et têtes de série du tournoi argentin : Pablo Cuevas (n°6) et Cristian Garin (n°3). L'Uruguayen a dû batailler pendant 2h20 avant de se défaire de l'Italien Gianluca Mager (6-7, 7-6, 6-1 après être passé à deux points de la défaite dans le deuxième set), alors que le Chilien a déroulé contre le Hongrois Attila Balazs, s'imposant 6-3, 6-0 en 1h08 sans avoir eu la moindre balle de break à défendre.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 549 939€)

Tenant du titre : Juan Ignacio Londero (ARG)



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Munar (ESP)

Andujar (ESP) - Ramos-Vinolas (ESP, n°5)

Djere (SER, n°4) - Martinez (ESP, Q)

Cachin (ARG, WC) - Londero (ARG, n°8)



Cuevas (URU, n°6) bat Mager (ITA) : 6-7 (5), 7-6 (2), 6-1

Garin (CHI, WC, n°3) bat Balazs (HUN) : 6-3, 6-0

Martin (SLQ) bat Taberner (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (7)

Moutet (FRA) bat Pella (ARG, n°2) : 6-7 (4), 7-5, 6-3



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Munar (ESP) bat Mayer (ARG) : 6-4, 6-3

Andujar (ESP) bat Horansky (SLQ, LL) : 6-2, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP, n°5) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 7-6 (3)



Djere (SER, n°4) - Bye

Martinez (ESP, Q) bat Gaio (ITA, LL) : 4-6, 6-3, 6-4

Cachin (ARG, WC) bat Dellien (BOL) : 6-1, 6-1

Londero (ARG, n°8) bat Cecchinato (ITA) : 6-2, 7-5



Cuevas (URU, n°6) bat Delbonis (ARG) : 7-5, 6-2

Mager (ITA) bat Ficovich (ARG, Q) : 6-2, 3-6, 6-2

Balazs (HUN) bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6 (3)

Garin (CHI, WC, n°3) - Bye



Taberner (ESP, Q) bat Verdasco (ESP, n°7) : 4-6, 6-1, 6-4

Martin (SLQ) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-4

Moutet (FRA) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 6-3

Pella (ARG, n°2) - Bye