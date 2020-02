ATP - Cordoba : Troisième titre pour Garin

Houston, Munich et maintenant Cordoba. Malgré son jeune âge (23 ans), Christian Garin continue d'étoffer son palmarès. Le Chilien avait soulevé ses deux premiers trophées sur le circuit la saison dernière. Il a de nouveau eu ce privilège, dimanche soir à Cordoba (Argentine), remportant là son premier titre de l'année. Garin, qui n'était jamais allé plus loin en 2020 que le deuxième tour (à l'Open d'Australie) - il s'était fait élimine d'entrée à Adelaïde - a ponctué sa belle semaine sur les courts argentins par une nouvelle victoire dans la souffrance (cela avait déjà été le cas lors de ses deux matchs précédents), cette fois face à Diego Schwartzman (2-6, 6-4, 6-0).

Garin termine le travail sur un... 6-0 !

Le 14eme mondial et régional de l'étape, sorti en trois sets en 16emes de finale par le futur vainqueur Novak Djokovic à Melbourne, avait d'ailleurs beaucoup mieux entamé cette finale que son adversaire, balayé dans le premier set. Pas de quoi déstabiliser pour autant Garin. Le 26eme mondial ce lundi (il était 31eme avant la finale) a tout d'abord égalisé à un set partout en trouvant la force de breaker de nouveau l'Argentin après que celui-ci a réussi à revenir à 5-4 service à suivre. A la surprise générale, Schwartzman, visiblement sonné par le dénouement de cette deuxième manche, s'est alors complètement effondré, au point de ne plus marquer le moindre jeu. En 38 minutes, le Chilien... invité par les organisateurs en a profité pour plier ce dernier set sur un cinglant 6-0. Renversant !



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 549 939€)

Tenant du titre : Juan Ignacio Londero (ARG)



Finale

Garin (CHI, WC, n°3) bat Schwartzman (ARG, n°1) : 2-6, 6-4, 6-0



Demi-finales

Schwartzman (ARG, n°1) bat Djere (SER, n°4) : 6-1, 1-6, 6-2

Garin (CHI, WC, n°3) bat Martin (SLQ) : 2-6, 6-2, 6-2



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°5) : 6-0, 7-6 (0)

Djere (SER, n°4) bat Londero (ARG, n°8) : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5)

Garin (CHI, WC, n°3) bat Cuevas (URU, n°6) : 1-6, 6-3, 6-4

Martin (SLQ) bat Moutet (FRA) : 6-3, 6-2





Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Munar (ESP) : 6-1, 7-5

Ramos-Vinolas (ESP, n°5) bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-7 (4), 6-4

Djere (SER, n°4) bat Martinez (ESP, Q) : 6-3, 6-4

Londero (ARG, n°8) bat Cachin (ARG, WC) : 6-3, 6-3



Cuevas (URU, n°6) bat Mager (ITA) : 6-7 (5), 7-6 (2), 6-1

Garin (CHI, WC, n°3) bat Balazs (HUN) : 6-3, 6-0

Martin (SLQ) bat Taberner (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (7)

Moutet (FRA) bat Pella (ARG, n°2) : 6-7 (4), 7-5, 6-3



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Munar (ESP) bat Mayer (ARG) : 6-4, 6-3

Andujar (ESP) bat Horansky (SLQ, LL) : 6-2, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP, n°5) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 7-6 (3)



Djere (SER, n°4) - Bye

Martinez (ESP, Q) bat Gaio (ITA, LL) : 4-6, 6-3, 6-4

Cachin (ARG, WC) bat Dellien (BOL) : 6-1, 6-1

Londero (ARG, n°8) bat Cecchinato (ITA) : 6-2, 7-5



Cuevas (URU, n°6) bat Delbonis (ARG) : 7-5, 6-2

Mager (ITA) bat Ficovich (ARG, Q) : 6-2, 3-6, 6-2

Balazs (HUN) bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6 (3)

Garin (CHI, WC, n°3) - Bye



Taberner (ESP, Q) bat Verdasco (ESP, n°7) : 4-6, 6-1, 6-4

Martin (SLQ) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-4

Moutet (FRA) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 6-3

Pella (ARG, n°2) - Bye