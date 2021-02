Thiago Monteiro sera bien au rendez-vous des quarts de finale du tournoi ATP de Cordoba. Le Brésilien, tête de série numéro 7, n’a pas été mis en difficulté par Roberto Carballes Baena. Un break d’entrée a permis au 74eme mondial de prendre les devants dans un premier set totalement sous contrôle. La deuxième manche a été marquée par une séquence de trois jeux consécutifs conclus par des breaks dont Thiago Monteiro est sorti vainqueur, sauvant trois balles de débreak avant de conclure la rencontre à sa troisième balle de match (6-3, 6-4 en 1h27’). Le Brésilien connaît son adversaire pour une place dans le dernier carré. Issu des qualifications, Juan Manuel Cerundolo s’est offert la tête de série numéro 3 du tournoi Miomir Kecmanovic. A l’issue d’une premier manche accrochée, marquée par six breaks et conclue au jeu décisif, le Serbe a pris un premier avantage avant de résister et sauver trois balles de break d’entrée de la deuxième manche. le 41eme mondial a également manqué le coche dans le neuvième puis le onzième jeu avant de voir l’Argentin arracher un troisième set sur le service de son adversaire. Sur sa lancée, le 335eme mondial a trouvé la faille dans le quatrième jeu avant de tenir la dragée haute au Serbe, qui n’a jamais eu l’opportunité de revenir à hauteur. Comme dans le deuxième set, c’est sur le service de Miomir Kecmanovic que Juan Manuel Cerundolo a validé son billet pour les quarts de finale (6-7, 7-5, 6-2 en 2h21’).

Schwartzman tranquille

Ce jeudi marquait l'entrée en lice de la tête de série n°1 et n°9 mondial Diego Schwartzman, qui affrontait un joueur qui, comme lui, a déjà disputé une demi-finale à Roland-Garros (en 2018), mais qui a plongé au classement depuis, Marco Cecchinato (87eme). Et l'Argentin n'a pas été inquiété, s'imposant 6-2, 6-2 en 1h11. Il a remporté le premier set en breakant à 1-1 et 3-1, puis a rapidement mené 3-0 dans le deuxième, avant que Cecchinato ne le débreake pour revenir à 3-1. Mais Schwartzman a de nouveau pris le service adverse dans la foulée et l'a tranquillement emporté. Il sera opposé pour une place dans le dernier carré à la tête de série n°5, Albert Ramos-Vinolas, qui a dû batailler pendant 2h44 pour se défaire de l'Argentin Tomas Etcheverry, 234eme mondial : 2-6, 7-6, 7-5. L'Espagnol est passé à côté du premier set, perdant son service à 1-0 et 5-2, puis il a mené 3-1 dans le deuxième, avant de voir l'Argentin revenir à 4-4. Ramos-Vinolas est ensuite passé tout près de la correctionnelle dans le tie-break, puisqu'il a été mené 5-1, mais il a enchaîné six points de suite pour le remporter ! Dans la troisième manche, l'Espagnol a servi pour le match à 5-3, mais l'Argentin l'a débreaké pour revenir à 5-5, avant de finalement craquer à 6-5 et s'incliner.



(Avec M.W.)



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue extérieure, 325 076€)

Tenant du titre : Cristian Garin (CHI)



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Ramos-Viñolas (ESP, n°5)

Kovalik (SLQ) - Bagnis (ARG, Q)

Monteiro (BRE, n°7) - J.M.Cerundolo (ARG, Q)

Coria (ARG) - Paire (FRA, n°2)



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Cecchinato (ITA) : 6-2, 6-2

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Etcheverry (ARG, Q) : 2-6, 7-6 (5), 7-5

Kovalik (SLQ) bat Barrios (CHI, Q) : 4-6, 6-2, 6-3

Bagnis (ARG, Q) bat Delbonis (ARG, n°8) : 6-4, 7-5



Monteiro (BRE, n°7) bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 6-4

J.M.Cerundolo (ARG, Q) bat Kecmanovic (SER, n°3) : 6-7 (3), 7-5, 6-2

Coria (ARG) bat F.Cerundolo (ARG, WC) : 1-6, 6-2, 6-4

Paire (FRA, n°2) bat Jarry (CHI, WC) : 6-2, 6-4



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Cecchinato (ITA) bat Dellien (BOL) : 6-2, 4-6, 6-1

Etcheverry (ARG, Q) bat Martin (SLQ) : 6-3, 7-6 (4)

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Londero (ARG) : 4-6, 6-2, 6-2



Barrios (CHI, Q) - Bye

Kovalik (SLQ) bat Galan (COL) : 6-2, 1-6, 6-3

Bagnis (ARG, Q) bat Kicker (ARG, WC) : 6-1, 6-4

Delbonis (ARG, n°8) bat P.Sousa (POR) : 6-4, 6-4



Monteiro (BRE, n°7) bat Menezes (BRE, LL) : 6-3, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat J.Sousa (POR) : 6-3, 6-1

J.M.Cerundolo (ARG, Q) bat Seyboth Wild (BRE) : 7-5, 7-6 (3)

Kecmanovic (SER, n°3) - Bye



Coria (ARG) bat Koepfer (ALL, n°6) : 6-1, 6-4

F.Cerundolo (ARG, WC) bat Mager (ITA) : 6-7 (3), 6-1, 6-4

Jarry (CHI, WC) bat Munar (ESP) : 5-7, 7-6 (5), 6-4

Paire (FRA, n°2) - Bye