ATP - Cordoba : Schwartzman et Londero en quarts

Un premier Argentin en quarts de finale de l'édition 2022 du tournoi de Cordoba ! Il s'agit de Juan Londero, 139eme mondial et invité par les organisateurs, qui a éliminé la tête de série n°8 et 61eme mondial, Pedro Martinez. sur le score de 6-3, 7-6 en 1h45. Auteur de 7 aces et 59% de premières balles, Londero n'a été breaké qu'une seule fois lors de ce match. Dans le premier set, un seul break à 3-2 lui a permis de l'emporter. Et dans le deuxième, il a perdu son service juste après avoir pris celui de son adversaire (1-1), et c'est finalement au tie-break qu'il l'a emporté facilement : 7-3.

Schwartzman au rendez-vous

Une heure et demie après Juan Londero, un autre Argentin a rallié les quarts de finale, en la personne de Diego Schwartzman. Tête de série n°1, le 14eme joueur mondial n'a pas été inquiété par son compatriote Juan Pablo Ficovich, 230eme et issu des qualifications. Il s'est imposé 6-3, 6-2 en 1h10. Schwartzman a servi 3 aces et a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire, au moment où il servait pour le gain du premier set à 5-3. Il y a eu cinq jeux blancs pour commencer le match, dont un break blanc à 2-1 qui a permis à Schwartzman de faire la différence. Dans le deuxième, il a pris le service adverse à 2-2 et 4-2, et le voici donc en quarts de finale, contre le qualifié colombien Galan.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 539 514€)

Tenant du titre : Juan Manuel Cerundolo (ARG)



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Ficovich (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Munar (ESP) : 6-2, 3-6, 6-1

Garin (CHI, n°3) - Baez (ARG)

Tabilo (CHI, Q) - Taberner (ESP)



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) - Varillas (PER, Q)

Carballes Baena (ESP) - Sonego (ITA, n°4)

Londero (ARG, WC) bat Martinez (ESP, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Etcheverry (ARG, WC) - Milojevic (SER, LL)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Ficovich (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Dellien (BOL) : 7-5, 6-3

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°7) : 6-4, 7-5



Garin (CHI, n°3) - Bye

Baez (ARG) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (6), 7-5

Tabilo (CHI, Q) bat F.Cerundolo (ARG, WC) : 6-4, 6-1

Taberner (ESP) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-4, 6-2



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Varillas (PER, Q) bat Bagnis (ARG) : 4-6, 6-4, 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP) bat Rune (DAN) : 6-2, 6-4

Sonego (ITA, n°4) - Bye



Martinez (ESP, n°8) bat Monteiro (BRE) : 4-6, 6-4, 7-5 (4)

Londero (ARG, WC) bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-4

Etcheverry (ARG, WC) bat Jarry (CHI, Q) : 2-6, 6-3, 6-4

Milojevic (SER, LL) - Bye