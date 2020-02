ATP - Cordoba : Schwartzman et Garin se donnent rendez-vous en finale

Une finale attendue. Le titre au tournoi ATP 250 de Cordoba en Argentine, sur terre battue, se jouera entre Diego Schwartzman et Cristian Garin. L'Argentin, 14eme joueur mondial et tête de série n°1, s'est défait du Serbe Laslo Djere, 39eme joueur mondial et tête de série n°4, en trois manches (6-1, 1-6, 6-2) et 2h00 de jeu. Durant la rencontre, chaque joueur s'est procuré un total de douze balles de break. Le mieux classé des deux est parvenu à en sauver neuf, contre sept pour son adversaire. Une différence qui a donc permis à l'Argentin d'avoir le dernier mot et de conclure cette rencontre particulièrement disputée, à sa première tentative. Une victoire en finale et Schwartzman quitterait alors sa 14eme place mondiale pour remonter au moins jusqu'à la 11eme, soit son meilleur classement en carrière égalé.

Belle semaine pour Garin

Dans l'autre demi-finale, le Chilien Cristian Garin, 31eme joueur mondial et tête de série n°3, a pris le dessus sur le Slovaque Andrej Martin, 100eme joueur mondial, en trois manches (2-6, 6-2, 6-2) et 1h58 de jeu. Le Chilien a dû remonter un retard d'une manche, perdue après avoir cédé ses deux dernières mises en jeu (2-6). Durant l'ensemble de la partie, les deux hommes ont obtenu chacun un total de huit balles de break. Si Garin en a sauvé six, son adversaire n'en a sauvé que quatre. Une différence qui permet ainsi au mieux classé des deux de valider son ticket pour la finale. Cette belle semaine devrait permettre au Chilien de connaître son meilleur classement ATP en carrière. Au pire 27eme, Garin pourrait même atteindre la 25eme place mondiale en cas de succès final.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 549 939€)

Tenant du titre : Juan Ignacio Londero (ARG)



Finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Garin (CHI, WC, n°3)



Demi-finales

Schwartzman (ARG, n°1) bat Djere (SER, n°4) : 6-1, 1-6, 6-2

Garin (CHI, WC, n°3) bat Martin (SLQ) : 2-6, 6-2, 6-2



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°5) : 6-0, 7-6 (0)

Djere (SER, n°4) bat Londero (ARG, n°8) : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5)

Garin (CHI, WC, n°3) bat Cuevas (URU, n°6) : 1-6, 6-3, 6-4

Martin (SLQ) bat Moutet (FRA) : 6-3, 6-2





Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Munar (ESP) : 6-1, 7-5

Ramos-Vinolas (ESP, n°5) bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-7 (4), 6-4

Djere (SER, n°4) bat Martinez (ESP, Q) : 6-3, 6-4

Londero (ARG, n°8) bat Cachin (ARG, WC) : 6-3, 6-3



Cuevas (URU, n°6) bat Mager (ITA) : 6-7 (5), 7-6 (2), 6-1

Garin (CHI, WC, n°3) bat Balazs (HUN) : 6-3, 6-0

Martin (SLQ) bat Taberner (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (7)

Moutet (FRA) bat Pella (ARG, n°2) : 6-7 (4), 7-5, 6-3



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Munar (ESP) bat Mayer (ARG) : 6-4, 6-3

Andujar (ESP) bat Horansky (SLQ, LL) : 6-2, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP, n°5) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 7-6 (3)



Djere (SER, n°4) - Bye

Martinez (ESP, Q) bat Gaio (ITA, LL) : 4-6, 6-3, 6-4

Cachin (ARG, WC) bat Dellien (BOL) : 6-1, 6-1

Londero (ARG, n°8) bat Cecchinato (ITA) : 6-2, 7-5



Cuevas (URU, n°6) bat Delbonis (ARG) : 7-5, 6-2

Mager (ITA) bat Ficovich (ARG, Q) : 6-2, 3-6, 6-2

Balazs (HUN) bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6 (3)

Garin (CHI, WC, n°3) - Bye



Taberner (ESP, Q) bat Verdasco (ESP, n°7) : 4-6, 6-1, 6-4

Martin (SLQ) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-4

Moutet (FRA) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 6-3

Pella (ARG, n°2) - Bye