ATP - Cordoba : Retour reporté pour Thiem

Coup de massue pour les organisateurs du tournoi de Cordoba à quelques minutes du coup d’envoi du premier ATP 250 de la saison se déroulant sur terre battue. Ils ont perdu le joueur que beaucoup voulaient voir de nouveau sur les courts, Dominic Thiem. Blessé au poignet lors du tournoi sur gazon de Majorque il y a sept mois, l’Autrichien devait faire son grand retour à la compétition lors du tournoi argentin, dont il était la tête de série n°2. Mais son corps l’a encore trahi. «Je suis très triste, mais je reviendrai une fois que je serai à 100% en forme, et merci beaucoup pour l'accueil formidable et chaleureux que j'ai eu ici à Cordoba », a déclaré le joueur de 38 ans, retombé à la 37eme place mondiale, dans une vidéo tournée sur place.Thiem devait disputer son premier match contre l’invité argentin Etcheverry et le qualifié chilien Jarry. Il sera remplacé par un lucky-loser. Il y a quelques jours, son père Wolfgang avait confié qu'il ne fallait pas s'attendre à des miracles pour son retour : « Il va bien, tout est en ordre avec son poignet. Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles après cette blessure difficile. Même si tout est bien guéri, la problématique d’une éventuelle surcharge est toujours présente. C’est comme pour un skieur – s’il s’est déchiré un ligament croisé, il a aussi des problèmes musculaires.. » Après Cordoba, le vainqueur de l'US Open 2020 doit poursuivre sa tournée sud-américaine sur terre battue avec les tournois de Buenos Aires, Rio de Janeiro et Santiago du Chili. Il enchaînera ensuite avec les deux Masters 1000 nord-américains sur dur, à Indian Wells et Miami. Si son poignet et sa main le permettent, bien sûr.