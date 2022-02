ATP - Cordoba : Ramos-Vinolas renoue avec la victoire

Enfin une victoire pour Albert Ramos-Vinolas ! Battu d'entrée à Anvers, à St-Pétersbourg, à Bercy et à l'Open d'Australie, l'Espagnol de 34 n'avait plus gagné un match depuis le 10 octobre, à Indian Wells. Mais son premier match sur terre battue de la saison lui a permis de remporter enfin un succès. Tête de série n°6 à Cordoba, il a disposé au premier tour du Slovaque Andrej Martin sur le score de 6-4, 6-3 en 1h30. Grâce notamment à 76% de premières balles, il n'a jamais été breaké et a sauvé les deux balles de break que s'est procuré son adversaire, à 4-3 dans le premier set. Il s'est en revanche montré très efficace sur ses propres balles de break, en en convertissant trois sur trois : à 1-1 dans la première manche et à 1-1 et 5-3 dans la deuxième. Prochain adversaire : le qualifié péruvien Varillas.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 539 514€)

Tenant du titre : Juan Manuel Cerundolo (ARG)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Ficovich (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Dellien (BOL) : 7-5, 6-3

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°7) : 6-4, 7-5



Garin (CHI, n°3) - Bye

Baez (ARG) - Verdasco (ESP)

Tabilo (CHI, Q) - F.Cerundolo (ARG, WC)

Taberner (ESP) - Delbonis (ARG, n°5)



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Varillas (PER, Q) bat Bagnis (ARG) : 4-6, 6-4, 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP) bat Rune (DAN) : 6-2, 6-4

Sonego (ITA, n°4) - Bye



Martinez (ESP, n°8) bat Monteiro (BRE) : 4-6, 6-4, 7-5 (4)

Londero (ARG, WC) bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-4

Etcheverry (ARG, WC) bat Jarry (CHI, Q) : 2-6, 6-3, 6-4

Milojevic (SER, LL) - Bye