ATP - Cordoba : Ramos-Viñolas domine Sonego et jouera les demi-finales

Albert Ramos-Viñolas sera au rendez-vous des demi-finales à Cordoba. Pour cela, la tête de série numéro 6 a pris le meilleur sur Lorenzo Sonego, quatrième dans la hiérarchie du tournoi. Les deux joueurs ont campé sur leur position en début de match. En effet, il a fallu attendre le dixième jeu pour voir la première balle de break, qui était également une balle de set pour Albert Ramos-Viñolas. Une occasion qui a été manquée par le 44eme mondial, qui a ensuite dû sauver une balle de break pour emmener Lorenzo Sonego au jeu décisif. Mené cinq points à deux, l’Espagnol a alors aligné cinq points de suite pour empocher le premier set. A l’entame de la deuxième manche, les deux joueurs ont eu l’occasion de prendre le service de l’autre mais c’est Albert Ramos-Viñolas qui a frappé le premier…avant de voir Lorenzo Sonego revenir à quatre jeux partout. Alignant ensuite trois jeux de suite, l’Espagnol a fait la décision dans cette rencontre (7-6, 7-5 en 2h29’).



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 539 514€)

Tenant du titre : Juan Manuel Cerundolo (ARG)



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Galan Riveros (COL, Q)

Baez (ARG) - Tabilo (CHI, Q)

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Sonego (ITA, n°4) : 7-6 (5), 7-5

Londero (ARG, WC) - Milojevic (SER, LL)



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Ficovich (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Munar (ESP) : 6-2, 3-6, 6-1

Baez (ARG) bat Garin (CHI, n°3) : 4-6, 6-1, 6-1

Tabilo (CHI, Q) bat Taberner (ESP) : 6-2, 6-4



Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Varillas (PER, Q) : 6-4, 2-3 abandon

Sonego (ITA, n°4) bat Carballes Baena (ESP) : 4-6, 7-6 (1), 6-2

Londero (ARG, WC) bat Martinez (ESP, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Milojevic (SER, LL) bat Etcheverry (ARG, WC) : 6-3, 7-6 (4)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Ficovich (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Dellien (BOL) : 7-5, 6-3

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°7) : 6-4, 7-5



Garin (CHI, n°3) - Bye

Baez (ARG) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (6), 7-5

Tabilo (CHI, Q) bat F.Cerundolo (ARG, WC) : 6-4, 6-1

Taberner (ESP) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-4, 6-2



Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Varillas (PER, Q) bat Bagnis (ARG) : 4-6, 6-4, 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP) bat Rune (DAN) : 6-2, 6-4

Sonego (ITA, n°4) - Bye



Martinez (ESP, n°8) bat Monteiro (BRE) : 4-6, 6-4, 7-5 (4)

Londero (ARG, WC) bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-4

Etcheverry (ARG, WC) bat Jarry (CHI, Q) : 2-6, 6-3, 6-4

Milojevic (SER, LL) - Bye