Benoît Paire n'a pas mis longtemps à retomber dans ses travers. Auteur d'un parcours très intéressant à l'Open d'Australie malgré une préparation tronquée par le Covid, avec notamment à la clé une très belle performance contre Grigor Dimitrov avant de s'incliner sans avoir à rougir contre Stefanos Tsitsipas, l'Avignonnais s'est fait sortir d'entrée, ce lundi à Cordoba, où il était tête de série numéro 7. Le 54eme au classement peut se mordre les doigts. Battu dans les deux sets (6-4, 7-5, 1h49 de jeu) par Jaime Munar, 88eme mondial, sur la terre battue argentine, Paire avait en effet pris le large dans chacune des deux manches, qui l'avaient toutes deux vu mener 4-1 avant que le seul Français en lice cette semaine en Argentine ne se fasse renverser par deux fois par le jeune Espagnol. Une désillusion de plus pour celui qui semblait s'être refait une légère santé à Melbourne.

Il a fallu près de trois heures à Martinez

Le tout premier match du tournoi de Cordoba 2022 a été riche en suspense ! Il a en effet fallu 2h27 à Pedro Martinez, tête de série n°8 du premier tournoi sur terre battue de la saison, pour éliminer Thiago Monteiro, classé 31 rangs derrière lui (92eme contre 61eme) : 4-6, 6-4, 7-5. L'Espagnol avait très bien entamé le match en menant 3-1 puis 4-3, mais le Brésilien a renversé la situation et enchaîné quatre jeux de suite. Mais dans le deuxième, Martinez n'a pas craqué : après avoir breaké sur sa seule occasion du set, à 1-1, il a tenu jusqu'au bout, ne perdant que sept points sur sa mise en jeu. Dans le troisième, Monteiro a sans doute cru avoir fait le plus dur en menant 5-3 30-30, mais il a perdu son service (5-5) et les deux joueurs ont dû se départager au tie-break. Un jeu décisif remporté 7-4 par Martinez, qui affrontera Hanfmann ou Londero au tour suivant.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 539 514€)

Tenant du titre : Juan Manuel Cerundolo (ARG)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Coria (ARG) - Ficovich (ARG, Q)

Galan Riveros (COL, Q) - Dellien (BOL)

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°7) : 6-4, 7-5



Garin (CHI, n°3) - Bye

Baez (ARG) - Verdasco (ESP)

Tabilo (CHI, Q) - F.Cerundolo (ARG, WC)

Taberner (ESP) - Delbonis (ARG)



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) - Martin (SLQ)

Varillas (PER, Q) - Bagnis (ARG)

Rune (DAN) - Carballes Baena (ESP)

Sonego (ITA, n°4) - Bye



Martinez (ESP, n°8) bat Monteiro (BRE) : 4-6, 6-4, 7-5 (4)

Londero (ARG, WC) bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-4

Etcheverry (ARG, WC) - Jarry (CHI, Q)

Milojevic (SER, LL) - Bye