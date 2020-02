ATP - Cordoba : Moutet débute bien la saison sur terre

Un seul Français a décidé de débuter la saison sur terre battue dès la première semaine de février. Il s'agit de Corentin Moutet (20 ans, 71eme), qui joue cette semaine à Cordoba, en Argentine. Finaliste du tournoi de Doha puis éliminé au premier tour de l'Open d'Australie par Marin Cilic, Moutet a renoué avec la victoire en disposant de Thiago Monteiro (89eme) : 6-4, 6-3 en 1h17. Le Français a été mené 3-1 dans le premier set, avant de débreaker blanc et prendre à nouveau le service adverse à 4-4 et empocher le set sur un jeu blanc. Dans la deuxième manche, Moutet a rapidement mené 4-0, puis a lâché un de ces breaks d'avance (5-2), avant de reprendre le service adverse pour conclure. Le Francilien obtient donc le droit de défier Guido Pella, tête de série n°2. Un joueur qu'il a éliminé l'an passé au deuxième tour de Roland-Garros en quatre sets.



A noter également ce mardi la qualification de la tête de série n°5, Albert Ramos-Vinolas, au détriment de l'Argentin Facundo Bagnis : 6-4, 7-6 en 1h59. L'Espagnol a breaké à 2-2 pour remporter le premier set, puis est revenu de 1-3 à 3-3 dans le deuxième, puis a débreaké une nouvelle fois pour revenir à 6-6, avant de l'emporter au tie-break (7-3). Il sera opposé à son compatriote Pablo Andujar. Tenant du titre et tête de série numéro 8, Juan Ignacio Londero a dominé Marco Cecchinato (6-2, 7-5) pour son entrée en lice.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 549 939€)

Tenant du titre : Juan Ignacio Londero (ARG)



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Munar (ESP)

Andujar (ESP) - Ramos-Vinolas (ESP, n°5)

Djere (SER, n°4) - Martinez (ESP, Q)

Cachin (ARG, WC) - Londero (ARG, n°8)



Cuevas (URU, n°6) - Mager (ITA)

Balazs (HUN) - Garin (CHI, WC, n°3)

Taberner (ESP, Q) - Martin (SLQ)

Moutet (FRA) - Pella (ARG, n°2)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Munar (ESP) bat Mayer (ARG) : 6-4, 6-3

Andujar (ESP) bat Horansky (SLQ, LL) : 6-2, 6-2

Ramos-Vinolas (ESP, n°5) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 7-6 (3)



Djere (SER, n°4) - Bye

Martinez (ESP, Q) bat Gaio (ITA, LL) : 4-6, 6-3, 6-4

Cachin (ARG, WC) bat Dellien (BOL) : 6-1, 6-1

Londero (ARG, n°8) bat Cecchinato (ITA) : 6-2, 7-5



Cuevas (URU, n°6) bat Delbonis (ARG) : 7-5, 6-2

Mager (ITA) bat Ficovich (ARG, Q) : 6-2, 3-6, 6-2

Balazs (HUN) bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6 (3)

Garin (CHI, WC, n°3) - Bye



Taberner (ESP, Q) bat Verdasco (ESP, n°7) : 4-6, 6-1, 6-4

Martin (SLQ) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-4

Moutet (FRA) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 6-3

Pella (ARG, n°2) - Bye