ATP - Cordoba : Martinez passe en près de trois heures

Le tout premier match du tournoi de Cordoba 2022 a été riche en suspense ! Il a en effet fallu 2h27 à Pedro Martinez, tête de série n°8 du premier tournoi sur terre battue de la saison, pour éliminer Thiago Monteiro, classé 31 rangs derrière lui (92eme contre 61eme) : 4-6, 6-4, 7-5. L'Espagnol avait très bien entamé le match en menant 3-1 puis 4-3, mais le Brésilien a renversé la situation et enchaîné quatre jeux de suite. Mais dans le deuxième, Martinez n'a pas craqué : après avoir breaké sur sa seule occasion du set, à 1-1, il a tenu jusqu'au bout, ne perdant que sept points sur sa mise en jeu. Dans le troisième, Monteiro a sans doute cru avoir fait le plus dur en menant 5-3 30-30, mais il a perdu son service (5-5) et les deux joueurs ont dû se départager au tie-break. Un jeu décisif remporté 7-4 par Martinez, qui affrontera Hanfmann ou Londero au tour suivant.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 539 514€)

Tenant du titre : Juan Manuel Cerundolo (ARG)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Coria (ARG) - Ficovich (ARG, Q)

Galan Riveros (COL, Q) - Dellien (BOL)

Munar (ESP) - Paire (FRA, n°7)



Garin (CHI, n°3) - Bye

Baez (ARG) - Verdasco (ESP)

Tabilo (CHI, Q) - F.Cerundolo (ARG, WC)

Taberner (ESP) - Delbonis (ARG)



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) - Martin (SLQ)

Varillas (PER, Q) - Bagnis (ARG)

Rune (DAN) - Carballes Baena (ESP)

Sonego (ITA, n°4) - Bye



Martinez (ESP, n°8) bat Monteiro (BRE) : 4-6, 6-4, 7-5 (4)

Hanfmann (ALL) - Londero (ARG, WC)

Etcheverry (ARG, WC) - Jarry (CHI, Q)

Milojevic (SER, LL) - Bye