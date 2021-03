ATP - Cordoba : L'exploit de Cerundolo

This is some story... 👏



ICYMI, World No. 335 🇦🇷 @juanmacerundolo won his first title in his first ATP main draw!



He is the fifth-lowest ranked champion on the #ATPTour since 1990.



(via @TennisTV) @CordobaOpen pic.twitter.com/vGuzkBXJd2

— ATP Tour (@atptour) March 1, 2021

CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue extérieure, 325 076€)

Finale



Demi-finales

Quarts de finale

Paire (FRA, n°2)

Huitièmes de finale

Paire (FRA, n°2) bat

1er tour

Paire (FRA, n°2)

Juan Manuel Cerundolo est donc allé au bout ! Issu des qualifications, l'Argentin disputait cette semaine sur la terre battue de Cordoba le tout premier tournoi ATP de sa carrière. Après avoir battu le Brésilien Seyboth Wild, le Serbe Kecmanovic, le Brésilien Monteiro et l'Argentin Coria, le 335eme joueur mondial s'est offert en finale l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, n°46 mondial.. Le gaucher argentin n'a pas été impressionné de se battre pour le trophée pour la première fois de sa carrière, loin de là. Il a commencé le match par un 6-0, après des jeux très disputés. Mais l'Espagnol a retrouvé le niveau qui a fait de lui un double vainqueur en tournoi (Bastad 2016 et Gstaad 2019) et même un finaliste du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2017, dans le deuxième set, où il a breaké à 0-0 et 3-1 et n'a perdu aucun point sur ses trois derniers jeux de service. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où on aurait pu penser que le plus expérimenté allait l'emporter, mais pas du tout ! Ramos-Vinolas a certes breaké d'entrée pour mener 2-0, mais il a ensuite perdu six jeux de suite, et donc le match, face à un Cerundolo qui n'a plus perdu que huit points une fois qu'il a été mené 2-0. Grâce à cette victoire improbable, l'Argentin a gagné 154 places au classement ATP, pour se retrouver 181eme ce lundi. De quoi commencer à rêver de participer au prochain Roland-Garros ?bat Ramos-Viñolas (ESP, n°5) : 6-0, 2-6, 6-2bat Bagnis (ARG, Q) : 7-5, 5-7, 6-3- Coria (ARG) : 6-4, 4-6, 6-2bat Schwartzman (ARG, n°1) : 6-1, 4-6, 6-3bat Kovalik (SLQ) : 6-1, 6-2bat Monteiro (BRE, n°7) : 6-2, 2-6, 6-3bat: 6-3, 6-2bat Cecchinato (ITA) : 6-2, 6-2bat Etcheverry (ARG, Q) : 2-6, 7-6 (5), 7-5bat Barrios (CHI, Q) : 4-6, 6-2, 6-3bat Delbonis (ARG, n°8) : 6-4, 7-5bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 6-4bat Kecmanovic (SER, n°3) : 6-7 (3), 7-5, 6-2bat F.Cerundolo (ARG, WC) : 1-6, 6-2, 6-4Jarry (CHI, WC) : 6-2, 6-4- Byebat Dellien (BOL) : 6-2, 4-6, 6-1bat Martin (SLQ) : 6-3, 7-6 (4)bat Londero (ARG) : 4-6, 6-2, 6-2- Byebat Galan (COL) : 6-2, 1-6, 6-3bat Kicker (ARG, WC) : 6-1, 6-4bat P.Sousa (POR) : 6-4, 6-4bat Menezes (BRE, LL) : 6-3, 6-3bat J.Sousa (POR) : 6-3, 6-1bat Seyboth Wild (BRE) : 7-5, 7-6 (3)- Byebat Koepfer (ALL, n°6) : 6-1, 6-4bat Mager (ITA) : 6-7 (3), 6-1, 6-4bat Munar (ESP) : 5-7, 7-6 (5), 6-4- Bye