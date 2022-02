Garin prend la porte

Cristian Garin ne verra pas les quarts de finale. Tête de série numéro 3 du tournoi, le Chilien faisait pourtant partie des principaux prétendants au trophée. Exempté de premier tour, il s'est fait surprendre en trois sets (4-6, 6-1, 6-1) dès son premier match par l'Argentin Sebastian Baez (21 ans). Le 18eme mondial avait pourtant débuté idéalement cette rencontre qui l'opposait au 77eme au classement en remportant le premier set, prenant ainsi les devants dans cette partie. A la surprise générale, Garin, peut-être diminué par une douleur, victime d'un violent coup de fatigue ou tout simplement tombé sur un adversaire devenu subitement injouable, n'a plus existé ensuite (deux jeux inscrits seulement sur les deux dernières manches) face au jeune Argentin qui monte (la saison dernière, Baez avait remporté six titres sur le circuit Challenger). Auteur de la sensation de ce début de tournoi, le natif de Buenos Aires disputera face à un autre Chilien Alejandro Tabilo, issu des qualifications, son tout premier quart de finale sur le circuit.



Avec A.C

Sonego a dû s'arracher

Il a dû s'arracher. L'Italien Lorenzo Sonego, 23eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Cordoba en Argentine, sur terre battue, après sa victoire contre l'Espagnol Roberto Carballes Baena, 76eme joueur mondial, en trois manches (4-6, 7-6 (1), 6-2) et 2h37 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle de break sauvée, l'Italien a cédé son premier service. Incapable de refaire son retard, Lorenzo Sonego a cédé cette première manche, sur un ultime jeu blanc (6-4). Dans la deuxième manche, les deux hommes se sont alors rendu coup pour coup. A 4-3 en sa faveur, le mieux classé des deux a alors obtenu une première balle de break sans parvenir pour autant à la convertir.

Ramos-Viñolas passe sur abandon

A 6-5, le 23eme joueur mondial a récidivé, manquant même d'égaliser à une manche partout, sur le service de son adversaire d'un soir. Finalement, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que la tête de série n°4 a survolé (7-6 (1)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, l'Espagnol a sauvé une première balle de break à 1-1, avant de céder sur la deuxième, puis sur la troisième, dans la foulée. Avec ce double avantage en poche, l'Italien s'est alors ensuite dirigé vers la victoire, pour conclure à sa deuxième opportunité (6-2). Au prochain tour, il affrontera l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, 44eme joueur mondial et tête de série n°6, qui a profité de l'abandon du Péruvien Juan Pablo Varillas, 129eme joueur mondial et issu des qualifications, alors que le score était en sa faveur et de 6-4, 2-3, après 1h14 de jeu.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 539 514€)

Tenant du titre : Juan Manuel Cerundolo (ARG)



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Galan Riveros (COL, Q)

Baez (ARG) - Tabilo (CHI, Q)

Ramos-Vinolas (ESP, n°6) - Sonego (ITA, n°4)

Londero (ARG, WC) - Milojevic (SER, LL)



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Ficovich (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Munar (ESP) : 6-2, 3-6, 6-1

Baez (ARG) bat Garin (CHI, n°3) : 4-6, 6-1, 6-1

Tabilo (CHI, Q) bat Taberner (ESP) : 6-2, 6-4



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) bat Varillas (PER, Q) : 6-4, 2-3 abandon

Sonego (ITA, n°4) bat Carballes Baena (ESP) : 4-6, 7-6 (1), 6-2

Londero (ARG, WC) bat Martinez (ESP, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Milojevic (SER, LL) bat Etcheverry (ARG, WC) : 6-3, 7-6 (4)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Ficovich (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Dellien (BOL) : 7-5, 6-3

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°7) : 6-4, 7-5



Garin (CHI, n°3) - Bye

Baez (ARG) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (6), 7-5

Tabilo (CHI, Q) bat F.Cerundolo (ARG, WC) : 6-4, 6-1

Taberner (ESP) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-4, 6-2



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Varillas (PER, Q) bat Bagnis (ARG) : 4-6, 6-4, 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP) bat Rune (DAN) : 6-2, 6-4

Sonego (ITA, n°4) - Bye



Martinez (ESP, n°8) bat Monteiro (BRE) : 4-6, 6-4, 7-5 (4)

Londero (ARG, WC) bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-4

Etcheverry (ARG, WC) bat Jarry (CHI, Q) : 2-6, 6-3, 6-4

Milojevic (SER, LL) - Bye