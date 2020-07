ATP : Convocation d'une réunion d'urgence

Branle-bas de combat du côté de l'ATP. En effet, selon Marca, l'instance dirigeante du tennis international a pris la décision de convoquer une réunion d'urgence, prévue d'ailleurs dès ce lundi. En cause, l'inquiétude grandissante à propos du calendrier actuel. En effet, alors que la saison 2020 est censée reprendre le 14 août prochain, du côté de Washington aux Etats-Unis, de nombreux joueurs ont fait part de leurs doutes respectifs, quant à leur présence à cette date-là.

Par conséquent, certains auraient ainsi reçu une convocation pour discuter, via l'application Zoom. L'ATP tentera ainsi de rassurer, autant que faire se peut, tout ce beau monde, par rapport, notamment et surtout, aux conditions sanitaires mises en place à cette occasion.

Un calendrier bien trop resserré pour la majorité des joueurs



Pour rappel, la pandémie de coronavirus continue de sévir à travers le monde, et principalement aux Etats-Unis. De plus, l'instance dirigeante va également devoir dissiper d'autres doutes, et plus précisément ceux concernant d'hypothétiques quarantaines pour des joueurs qui reviendraient de New York, pour ensuite enchaîner avec la tournée européenne, prévue sur terre battue.

Pour rappel, le Masters 1000 de Madrid est censé commencer le lendemain de la finale de l'US Open. Globalement, les dirigeants du tennis mondial semblent se rendre compte que les différents joueurs du circuit ne pourront pas participer à l'ensemble du calendrier. Un calendrier particulièrement resserré. Décidément, cette année 2020 restera, à n'en pas douter, dans les annales. Mais très certainement pas pour les raisons que tout le monde aurait pu imaginer.