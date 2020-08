[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/cincinnati-djokovic-plus-fort-que-berankis-CNT000001sIwqH.html"][/EMBED]



L’entrée en lice des têtes de série a offert deux surprises sur les courts de Flushing Meadows, qui accueillent cette année le Masters 1000 de Cincinnati. Numéro 2 dans la hiérarchie, Dominic Thiem s’est avéré totalement absent des débats face à Filip Krajinovic. Le numéro 3 mondial n’a eu besoin que de 63 minutes pour se faire éliminer sèchement par le Serbe, 32eme joueur mondial, ne parvenant à marquer que trois jeux dans toute la rencontre (6-2, 6-1). Filip Krajinovic retrouvera en huitièmes de finale Marton Fucsovics, tombeur de Grigor Dimitrov (7-5, 4-6, 6-2 en 2h26’). Alexander Zverev, tête de série numéro 5, n’a pas connu plus de réussite face à un Andy Murray qui signe un coup d’éclat extraordinaire. Au bout de plus de deux heures et demie de combat, l’Ecossais a eu le dernier mot (6-3, 3-6, 7-5 en 2h32’) et retrouvera Milos Raonic pour une place en quarts de finale. Novak Djokovic, pour sa part, n’a pas connu un match facile face à Ricardas Berankis, étant breaké dans chacune des deux manches, mais a trouvé les ressources pour réussir son retour à la compétition (7-6, 6-4 en 1h40’). Le Serbe retrouvera Tennys Sandgren en huitièmes de finale.

Gasquet n’a rien pu faire

C'est fini pour Richard Gasquet ! Le 50eme joueur mondial n'a pas réussi à tenir la distance face au 12eme, Roberto Bautista Agut, qui l'avait déjà battu cinq fois sur sept depuis 2014. Ce lundi, l'Espagnol s'est imposé 7-5, 6-1 en 1h25 face à un Gasquet qui a bien débuté, avant de s'écrouler sous la chaleur new yorkaise. Le Biterrois a en effet mené 3-1 dans cette rencontre, mais "RBA" a fini par se réveiller, revenant à 3-3 puis breakant une nouvelle fois à 6-5 pour empocher le premier set. Le deuxième n'a duré que 34 minutes, le temps pour l'Espagnol, très solide, de breaker à 1-0 et 3-0 et de réussir deux jeux blancs. Richard Gasquet ne pouvait pas faire grand chose face à Bautista Agut lors de ce deuxième tour. Espérons tout de même que les deux matchs joués à New York lui ont permis de prendre ses repères avant l'US Open...

Medvedev débute bien

Contrairement à de nombreux joueurs, Daniil Medvedev n'avait pas joué le moindre match-exhibition durant la pause du circuit ATP, et il disputait donc ce lundi à New York sa toute première rencontre depuis sa défaite contre Gilles Simon à Marseille le 20 février. Cela n'a pas posé de problème au Russe, tenant du titre du Masters 1000 de Cincinnati, qui a débuté son tournoi sans trop de problèmes en battant l'Américain Marcos Giron (101eme) 6-4, 6-4 en 1h29. Medvedev s'est montré solide sur son service, en réussissant 8 aces (3 doubles-fautes) et servant 66% de premières balles, tout en sauvant les 3 balles de break que s'est procuré Giron. Le Russe a breaké à 2-2 dans le premier et à 1-1 dans le deuxième pour l'emporter. Il affrontera pour la première fois Aljaz Bedene (61eme) au tour suivant. Son compatriote Karen Khachanov, tête de série n°11, s'est également qualifié pour les huitièmes de finale, en éliminant en deux sets et 1h23 l'Espagnol Pablo Carrena-Busta : 7-6, 6-1. Le Russe n'a pas eu la moindre balle de break à défendre pendant ce match, mais a remporté le tie-break de la première manche 10-8 en sauvant deux balles de set. Il a, en revanche, déroulé dans la deuxième en breakant trois fois.

Sale journée pour le Canada

La première surprise de la journée est venue de l'élimination de Felix Auger-Aliassime, tête de série n°15, qui a cédé face à Tennys Sandgren après un match de 2h52 : 6-7, 6-2, 7-6. Le Canadien a notamment été trahi par son service (15 doubles-fautes, 4 breaks concédés). Il a remporté le premier set au tie-break (7-4) après avoir pourtant mené 5-2, puis a craqué dans le deuxième, en concédant deux breaks. Dans le dernier set "FAA" a mené 5-3, mais a été breaké blanc (5-5) avant de finalement s'incliner 7-5 au jeu décisif. C'est donc l'Américain qui affrontera Djokovic ou Berankis. Le deuxième Canadien tête de série, Denis Shapovalov, est lui aussi tombé ce lundi. Le 17eme mondial s'est incliné contre le 34eme, Jan-Lennard Struff, en trois sets et 2h19 de jeu : 7-6, 3-6, 6-4. Le Canadien a perdu le premier set au tie-break alors qu'il a pourtant mené 5-3 dans cette manche, puis il a gagné le deuxième en breakant à 2-1, avant de perdre le troisième en se faisant breaker sur son dernier jeu de service à 5-4. C'est donc Struff qui affrontera David Goffin.

Les géants américains au rendez-vous

Une autre tête de série est tombée ce lundi, en la personne de Diego Schwartzman, n°9. L'Argentin a été éliminé par l'Américain Reily Opelka (39eme), qui mesure 41 centimètres de plus et qui a servi 13 aces pour s'imposer 6-3, 7-6 en 1h40. Le géant de 2,11m a mené rapidement 3-1 dans le premier set, puis Schwartzmann est revenu à 3-3 avant de se faire breaker de nouveau et perdre la manche. Dans la deuxième, c'est l'Argentin qui a breaké le premier, mais a perdu son service dans la foulée, a manqué trois balles de set à 5-4, avant de finalement s'incliner au tie-break (7-4). Dans cette même partie de tableau, un autre géant s'est qualifié pour les huitièmes : John Isner, qui a battu John Millman 4-6, 7-6, 7-6 en 2h49. L'Américain a servi 35 aces (72% de premières balles) et il n'y a eu qu'un break dans ce match : à 3-3 dans le premier set en faveur de l'Australien. Mais dans son exercice préféré, le tie-break, Isner a été très solide : 7-3 puis 7-5.



CINCINNATI (délocalisé à New York, Masters 1000, dur extérieur, 3 953 355€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Sandgren (USA, WC)

Struff (ALL) - Goffin (BEL, n°7)

Medvedev (RUS, n°3) - Bedene (SLO, Q)

Khachanov (RUS, n°11) - Bautista Agut (ESP, n°8)



Berrettini (ITA, n°6) - Opelka (USA)

Isner (USA, n°16) - Tsitsipas (GRE, n°4)

Murray (GBR, WC) - Raonic (CAN)

Fucsovics (HUN, Q) - Krajinovic (SER)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Berankis (LIT, Q) : 7-6 (2), 6-4

Sandgren (USA, WC) bat Auger-Aliassime (CAN, n°15) : 6-7 (4), 6-2, 7-6 (5)

Struff (ALL) bat Shapovalov (CAN, n°12) : 7-6 (4), 3-6, 6-4

Goffin (BEL, n°7) bat Coric (CRO) : 7-6 (6), 6-4



Medvedev (RUS, n°3) bat Giron (USA, Q) : 6-4, 6-4

Bedene (SLO, Q) bat Fritz (USA) : 7-6 (5), 7-5

Khachanov (RUS, n°11) bat Carreno Busta (ESP) : 7-6 (8), 6-1)

Bautista Agut (ESP, n°8) bat Gasquet (FRA) : 7-5, 6-1



Berrettini (ITA, n°6) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 6-4, 6-7 (3), 7-5

Opelka (USA) bat Schwartzman (ARG, n°9) : 6-3, 7-6 (4)

Isner (USA, n°16) bat Millman (AUS) : 4-6, 7-6 (3), 7-6 (5)

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Anderson (AFS) : 6-1, 6-3



Murray (GBR, WC) bat A.Zverev (ALL, n°5) : 6-3, 3-6, 7-5

Raonic (CAN) bat Evans (GBR) : 6-3, 7-5

Fucsovics (HUN, Q) bat Dimitrov (BUL, n°14) : 7-5, 4-6, 6-2

Krajinovic (SER) bat Thiem (AUT, n°2) : 6-2, 6-1