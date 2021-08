ATP - Cincinnati : Rublev soutient Medvedev contre les caméras

A first Cincy Final 💪



On his fifth attempt, @AndreyRublev97 secures a maiden win over Medvedev 2-6, 6-3, 6-3 to reach the title match.#CincyTennis pic.twitter.com/Tu1OxQloxU

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 21, 2021

Une scène peu banale a eu lieu samedi à Cincinnati, lors de la demi-finale du Masters 1000 entre Daniil Medvedev et Andrey Rublev. En effet,, alors qu'il avait empoché la première manche (avant de perdre 2-6, 6-3, 6-3). En direct, le n°2 mondial et tête de série n°1 du tournoi a d'abord tapé dans la main du caméraman, un peu victime lui aussi de la situation, avant de s'en prendre à l'arbitre : "J'ai failli me casser la main, enlève cette caméra ! Vous vous foutez des joueurs !" Daniil Medvedev a peut-être un peu exagéré les conséquences éventuelles de la situation, mais on peut comprendre l'agacement. Rublev lui-même, après le match, est allé dans le sens de son compatriote."C'était compliqué, parfois on est loin de la ligne et on peut heurter un juge de ligne ou sa chaise, mais là c'est vraiment dangereux et ce n'est pas bon, on peut se blesser. J'espère que tout va bien, il semblait ensuite qu'il n'y avait rien de grave. Il était surtout frustré. Mais rappelons-nous de David Goffin en 2017, avec la bâche..."Guy Forget, le directeur du tournoi, avait alors plaidé "un accident" : "On ne peut pas indéfiniment repousser les murs et les bâches, les joueurs doivent composer avec les limites du court." Mais qu'en est-il à propos d'une caméra qui, en général, n'est pas située à un tel endroit du terrain ?