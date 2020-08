ATP - Cincinnati : Raonic revient en finale

Avec la montée en puissance de Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, on avait un peu eu tendance à l’oublier. Milos Raonic a pourtant été le chef de file du tennis canadien pendant plusieurs années, et le voici de retour au premier plan ! Retombé à la 30eme place mondiale (mais il sera 18eme, au pire, lundi), le joueur de 29 ans, malgré quelques kilos en trop et une « coupe de confinement » (il n’est pas allé chez le coiffeur depuis janvier afin d’éviter toute contamination) s’est qualifié pour sa première finale depuis juin 2018. Ce samedi, il visera le trophée au Masters 1000 de Cincinnati (délocalisé à New York) après sa brillante victoire sur Stefanos Tsitsipas, n°6 mondial, qu’il avait déjà battu en trois sets en janvier dernier à l’Open d’Australie. Cette fois, Raonic l’a emporté 7-6, 6-3 en 1h37.

Un premier Masters 1000 pour Raonic ?

Le Canadien, comme d’habitude, a bien servi, avec 12 aces au compteur (5 doubles-fautes) et une seule balle de break à défendre. Une balle de break qui était en fait une balle de set, puisqu’elle est arrivée quand le Grec menait 6-5 dans la première manche, alors que les deux joueurs avaient gardé leur service sans problème jusque-là. Finalement, Raonic a égalisé à 6-6, et a remporté le tie-break dans la foulée : 7-5. Le Canadien s’est montré ensuite très efficace, en convertissant sa seule balle de break du match, alors qu’il menait 2-1 dans le premier set. Tsitsipas n’a ensuite marqué qu’un seul point sur le service adverse, et a donc perdu ce match. Pour tenter de remporter le neuvième trophée de sa carrière et surtout son premier Masters 1000 (il a déjà perdu en finale à Montréal en 2013 contre Nadal, et à Bercy en 2014 et à Indian Wells en 2016 contre Djokovic) contre… Novak Djokovic (0-10 dans les confrontations) ou Roberto Bautista Agut (5-0 pour Raonic). On sait déjà pour qui le cœur du Canadien balance pour la deuxième demi-finale…



CINCINNATI (délocalisé à New York, Masters 1000, dur extérieur, 3 953 355€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) - Bautista Agut (ESP, n°8)

Raonic (CAN) bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 7-6, 6-3



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL) : 6-3, 6-1

Bautista Agut (ESP, n°8) bat Medvedev (RUS, n°3) : 1-6, 6-4, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Opelka (USA) : 5-6 abandon

Raonic (CAN) bat Krajinovic (SER) : 4-6, 7-6 (2), 7-5