ATP - Cincinnati : Positif au coronavirus, Nishikori doit déclarer forfait

S’il prend part à l’US Open, Kei Nishikori n’aura pas de répétition générale. Le Japonais, finaliste du tournoi du Grand Chelem en 2014 face à Marin Cilic, a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati qui, crise sanitaire oblige, sera délocalisé sur les courts de Flushing Meadows du 22 au 28 août prochain. Via un communiqué publié sur son site internet officiel, le 31eme joueur mondial a confirmé que son forfait est directement lié au coronavirus. « J'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Ce matin (dimanche) en Floride, j'ai fait un dépistage pour la Covid-19 et son résultat est positif, a déclaré Kei Nishikori dans ce communiqué. Je dois déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati. »

Nishikori incertain pour l’US Open

Alors que l’US Open, qui démarrera le 31 août, suivra le Masters 1000 de Cincinnati de quelques jours, Kei Nishikori est d’ores-et-déjà incertain pour la deuxième levée du Grand Chelem 2020. Sa participation au tournoi dépendra de l’évolution de sa contamination par le coronavirus. « Mon équipe et moi, nous ferons un nouveau test de dépistage vendredi et je donnerai alors de nouvelles infos, ajoute le Japonais dans son communiqué. Je me sens bien et ne ressens que très peu de symptômes, mais pour la sécurité de tout le monde, je me suis placé à l'isolement. » S’il devait confirmer son forfait pour l’US Open, Kei Nishikori rejoindrait alors la longue liste de joueurs qui vont manquer le rendez-vous new-yorkais, déjà composée de Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Stan Wawrinka, Gaël Monfils ou encore Jo-Wilfried Tsonga alors que Roger Federer, blessé, ne reviendra sur le circuit ATP qu’en 2021.