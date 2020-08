Les affaires ont donc officiellement repris. Interrompu à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, le circuit ATP a donc repris ses droits ce samedi. Et l'histoire retiendra que le premier vainqueur d'une rencontre post-interruption se nomme Félix Auger-Aliassime. En effet, le Canadien, 20eme joueur mondial et tête de série n°15, a disposé, au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York et disputé sur dur extérieur, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, 27eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-1) et 1h18 de jeu. Pourtant, le Canadien avait bien mal débuté sa rencontre, cédant alors son service d'entrée. Finalement, malgré une nouvelle mise en jeu perdue à 3-3, Auger-Aliassime a surtout pu s'emparer de trois des quatre derniers services de son adversaire, pour s'adjuger la première manche (6-4). La deuxième fut donc davantage à sens unique. Les deux hommes n'ont alors fait jeu égal que pendant les trois premiers jeux, avant que le mieux classé des deux s'empare ensuite des quatre derniers (6-1), pour valider ainsi son ticket pour le deuxième tour du prestigieux tournoi.

Paire abandonne pour sa reprise

C'est une reprise que l'on peut qualifier de cauchemardesque. Ce samedi, au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York et disputé sur dur extérieur, le Français Benoît Paire, 22eme joueur mondial, a été contraint à l'abandon, au tout début du second set, contre le Croate Borna Coric, 33eme joueur mondial. Après 38 petites minutes de jeu, ce dernier menait alors 6-0, 1-0, lorsque le Tricolore a préféré s'arrêter là, trop juste physiquement et visiblement malade. Incapable donc de remporter la moindre mise en jeu, le Français, dans la première manche, a cédé ses trois services, après avoir toutefois sauvé deux premières balles de break dans le premier jeu (6-0). Dans cette manche, Benoît Paire a même effectué cinq double-fautes contre seulement une pour son adversaire d'un soir. Ce n'était donc pas le jour du Tricolore qui a ainsi cédé, comme un symbole, son service d'entrée de seconde manche. C'est donc alors à ce moment-là qu'il a finalement préféré se retirer. De son côté, son adversaire, qui n'a donc clairement pas eu à s'employer, valide ainsi son ticket pour le deuxième tour, où il affrontera le Belge David Goffin, exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°7.



CINCINNATI (délocalisé à New York, Masters 1000, dur extérieur, 3 953 355€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Berankis (LIT, Q) - Paul (USA, WC)

Sandgren (USA, WC) - Sonego (ITA)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-1



Shapovalov (CAN, n°12) - Cilic (CRO)

Struff (ALL) bat De Minaur (AUS) : 6-2, 6-4

Coric (CRO) bat Paire (FRA) : 6-0, 1-0 abandon

Goffin (BEL, n°7) - Bye



Medvedev (RUS, n°3) - Bye

McDonald (USA, Q) - Giron (USA, Q)

Harris (AFS, Q) - Fritz (USA)

Bedene (SLO, Q) - Garin (CHI, n°13)



Khachanov (RUS, n°11) - Bublik (KAZ)

Carreno Busta (ESP) bat Lajovic (SER) : 7-5, 6-1

Wolf (USA, Q) - Gasquet (FRA)

Bautista Agut (ESP, n°8) - Bye



Berrettini (ITA, n°6) - Bye

Korda (USA, Q) - Ruusuvuori (FIN, Q)

Opelka (USA) bat Norrie (GBR, Q) : 6-3, 6-4

Ruud (NOR) - Schwartzmann (ARG, n°9)



Isner (USA, n°16) - Hurkacz (POL)

Mannarino (FRA) - Millman (AUS)

Edmund (GBR) - Anderson (AFS)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



A.Zverev (ALL, n°5) - Bye

Tiafoe (USA, WC) - Murray (GBR, WC)

Querrey (USA) - Raonic (CAN)

Evans (GBR) - Rublev (RUS, n°10)



Dimitrov (BUL, n°14) - Humbert (FRA)

Fucsovics (HUN, Q) - Gombos (SLQ, Q)

Krajinovic (SER) - Caruso (ITA, Q)

Thiem (AUT, n°2) - Bye